Murat Yeter'e İtalya'dan büyük ödül



Tüm dünyada milyonlarca kişinin hayranlıkla izlediği Lacasa De Papel dizisine remix müzik yapan DJ Murat Yeter'e İtalya'dan ödül kazandırdı.

İlk çıktığı günden bu yana tüm Dünya’da izlenme rekorları kıran Lacasa De Papel dizisi izlenmeye devem ediliyor. Geçtiğimiz aylarda DJ Murat Yeter, dizinin müziğine remix yaptı.



Remix, bütün dünyada büyük beğeni topladı ve önceki akşam İtalya da yapılan Dubble Ptlatinum ödül töreninde en çok satanlar listesinde 1. olduğu için ödül veriledi.



Ödülü Murat Yeter ve remixin şarkısını seslendiren Cecilia Krull ile birlikte aldı. Bu arada Krull, önündeki günlerde Murat Yeter’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelecek.