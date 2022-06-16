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Nazlı Arman Beauty Cosmetics iddialı geliyor

Uzun yıllar eğitimini ve meslek iş yaşamını yurt dışında sürdüren son 10 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası ünlü kozmetik markalarının Türkiye temsilciliğini başarıyla yapan Dermatolog Nazlı Arman artık kozmetik sektöründe kendi ismi ile girmeye hazırlanıyor.

16 Haziran 2022 Perşembe 17:39
Nazlı Arman Beauty Cosmetics iddialı geliyor

Nazlı Arman Beauty Cosmetics iddialı geliyor

       Uzun yıllar eğitimini ve meslek iş yaşamını yurt dışında sürdüren son 10 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası ünlü kozmetik markalarının Türkiye temsilciliğini başarıyla yapan Dermatolog Nazlı Arman artık kozmetik sektöründe kendi ismi ile girmeye hazırlanıyor.Nazlı Arman Beauty Cosmetics markası ile kozmetik piyasasına girecek olan Nazlı Arman, hedefinin yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara,İzmir ve Bodrum merkezlerde faaliyete geçmek olduğunu söylüyor.Uzun bir süredir ürünlerin arge çalışmalarının sürdüğü belirten Dermatolog Nazlı Arman Beauty Cosmetics markalı ürünlerin çok geniş bir yelpaze ile piyasaya çıkacağını belirtti. 

     Ülkemizde faaliyet alanlarına Nazlı Arman Beauty Cosmetics ilk olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum’da faaliyet gösterecek.Açılacak merkezlerin ülkemizde bir ilk olacağını söyleyen Nazlı Arman, çalışmalarının Uluslararası kozmetik tedavi kliniğinin benzer çalışmalarını kapsayacağını belitiyor. 

       Günümüzde artık kozmetik sektörünün son derece önem kazandığını ve bilinçli olarak yapılmasının gerektiğinin altını çizen Nazlı Arman, geliştirdiği marka ürünlerinin son derece titiz çalışmalar sonucu ortaya çıktıklarını ve sektörde kullanıcıların büyük beğeni kazanacağını söylüyor.

       Dermatolog Nazlı Arman, kozmetik sektörünün saç bakım ürünlerinden, cilt bakım ürünlerine, vücut bakım ürünlerine, kadar çok geniş bir yelpazeye sahip olduğu belirterek, şöyle konuştu;”Günümüzde kozmetik kullanımı çok daha bilinçli ve önem kazandı.Artık kadın, erkek her tüketici kozmetik ürünlerin kullanımın da son derece seçici ve bilinçli davranıyor.Kullanacağı kozmetik ürünü kendi vücut yapısına uygun olarak seçiyor.Yine aynı şekilde, diğer kozmetik ürünlerinin kullanımı da aynı titizliği gösteriyorlar.Haklılarda.O kadar çok çeşit ve ürün varki.Hangi ürünün nerede kullanıması ve nasıl uygulanması artık uzmanlık alanı gerektirir hale geldi.Kozmetik dediğimizde cilt bakımı (cilt maskesi, cilt nemlendirici krem, yüz spreyleri) vücut bakımı ürünleri (el kremleri,vücut nemlendiriciler,geleneksel sabunlar,dudak bakımı), saç bakımı dediğimizde (Saç kremleri, şampuanları,vücut yağları) ilk akla gelenler.Çok geniş bir yelpaze. Ülkemizde kozmetik kullanıcıları bu konuda son derece hassaslar.Dolayısıyla işimiz hem kolay hem zor.Kolay karşımızda bilinçli bir tüketici var.Zor yanı ürün beğendirmek sürekliliğini sağlamak son derece önemli.

   Ürünlerimiz 500’ün üzerinde çeşitleri ile herkese hitap edecek.Kalitemizden son derece eminim.Sektördeki uzun yılların yönetici deneyimim bu konuda en büyük avantajımız olacak.Tüketicinin ihtiyacını en iyi bilenlerden biriyim.Dolaysıyla Tüketiciye sunulan kozmetik ürünlerinin neleri kapsaması gerektiği ve nasıl olması gerektiği konusunda son derece tecrübe sahibiyim.Sektördeki bu deneyimlerimi çıkaracağım ürünlere yansıttım.”

      

Yurtdışı ve Yurtiçi yatırımcılarla görüşülüyor

   Nazlı Arman Beauty Cosmetics  adına tescil edilen ürünlerin çok geniş bir yelpazeye sahip olacağının altını çizen Dermatolog Nazlı Arman bu geniş kapsamlı proje ile ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışı ciddi yatırımcılarla görüşmelere başladıklarını belirtti.Yurt dışından yatırımcılarla ciddi yol aldıklarını belirten Nazlı Arman yurtdışı bağlantılarının önemli noktalarının son aşamaya geldiğini açıkladı.

    Yurtiçinde de ciddi yatırımcılarla görüşmelere başladıklarını belirten Nazlı Arman, bu konuda da görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladı.Yurtiçi yatırımcılarla görüşmelerini sonbaharda tamamlamayı ve yılbaşına kadar kozmetik merkezlerini açmayı planladıklarını belirten Nazlı Arman,”Yurtdışı iş görüşmelerimize bayağı yol aldık.Zaten birçok yatırımcıyı sektörden tanıyorum.Dolayasıyle ön anlaşmalarda önemli adımlar attık.Yakın zamanda yurt dışında faaliyetlere başlayacağız.Aynı şekilde yurtiçinde de yatırımcılarla görümelere başladık.Bu konuda görüştüğümüz kurumlarla belli yere geldik.Çalışmalarımız hızla devam ediyor.Sonbaharda görüşmeleri tamamlayıp, yılbaşında şirket merkezlerimizin açılışlarını yapmayı planlıyoruz.”

    Ülkemizde yıl sonunda faaliyete geçmesi planlanan bu geniş kapsamlı proje ile ilgili yatırımcılarla görüşmelere başladıklarını belirten Nazlı Arman , ciddi yatırımcılara bu konuda her türlü işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Nazlı ArmanKozmetik
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