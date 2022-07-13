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Ormanda kül olmuştu | Yeni dikilen fidanları ezdiler

Geçtiğimiz yıl Marmaris'te yangından sonra dikilen fidanların üzerine araçlarını park ettiler! Binlerce fidan araçlar tarafından ezildi.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:07
Ormanda kül olmuştu | Yeni dikilen fidanları ezdiler

Ormanda kül olmuştu | Yeni dikilen fidanları ezdiler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 9 günlük bayram tatilinde ilçeye on binlerce araç ve yüzbinlerce kişi giriş yaptı. Denize girmek için arabalarını yanan alanlarda dikilen fidanların üzerlerine park edenler ise "bu kadar olmaz" dedirtti.


Marmaris’e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde yanan alanlardaki fidanların üzerine park eden araçları gören duyarlı yurttaşlar isyan etti. Yurttaşlar, "Biz yangından sonra her şey düzelecek derken ne yazık ki duyarsız insanlar görmelerine rağmen fidanların üstüne araba park etmişler. Emeklerimiz, geleceğimiz heba oldu’’ diyerek tepki gösterdi.

Çevre gönüllüsü ve Marmarisli Ali Demirtaş, "İki gündür herkesi arıyorum ancak kimse bir uyarı dahi yapmadı. Park eden araçların sürücüleri 'sen kimsin' diye bana laf söylediler. İnanın bizler ne yağacağımızı bilemez hale geldik" dedi.

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Son Güncelleme: 13.07.2022 11:48
Anahtar Kelimeler:
OGMOrman
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