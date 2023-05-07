Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ortaköy Honey Holistick 1. yılını kutladı

07 Mayıs 2023 Pazar 22:41
Ortaköy Honey Holistick 1. yılını kutladı

Ortaköy Honey Holistick 1. yılını kutladı

Summit InvestCO'nun Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk yatırımlardan biri olan Honey Holiscik, birinci yılını düzenlenen etkinlikte kutladı. 

Sağlık ve güzellik kavramını sanatla birleştiren Summit InvetCo, Ortaköy'de açtığı Honey Holiscik, 'Açık Hava'da Kişisel Bakım'ın da öncülüğünü yaptığı Sprign Party ile birinci yılını kutlamış oldu. İş insanı Samet Siper'in yatırımıyla hayata geçirilen projede, çevreye saygı ve doğa dostu ürünler öne çıkarılıyor. 

Birinci yıl lansmanına iş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı. Dünyaca ünlü saç stil sanatçısı Ünsal Muslu ve saç Uzmanı Ömer Ünal, katılımcılara saç bakım hizmeti verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Ortaköy Honey HolistickHoney HolistickSummit InvestCO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arctic Monkeys Oslo konserinde Barış Manço sürprizi
Arctic Monkeys Oslo konserinde Barış Manço sürprizi
Tahsin Paşa, Manisa'da AKP’yi karıştırdı
Tahsin Paşa, Manisa'da AKP’yi karıştırdı
Songül Karlı Bıçak Altına Yattı
Songül Karlı Bıçak Altına Yattı
Rapçi Sefo 600 bin TL'ye diş yaptırıyor
Rapçi Sefo 600 bin TL'ye diş yaptırıyor
Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
CHP'de Candan Erçetin tartışması
CHP'de Candan Erçetin tartışması
Ezgi Mola'yı taciz eden sanıktan akıllara zarar savunma
Ezgi Mola'yı taciz eden sanıktan akıllara zarar savunma
Selami Şahin'in hayranlarıyla çektirdiği görüntüler yanlış anlaşılmış
Selami Şahin'in hayranlarıyla çektirdiği görüntüler yanlış anlaşılmış
Usta oyuncu Köksal Engür toprağa verildi | Sesiyle hayat vermişti
Usta oyuncu Köksal Engür toprağa verildi | Sesiyle hayat vermişti
Esra Erol'dan deprem bölgesi için yardım çağrısı
Esra Erol'dan deprem bölgesi için yardım çağrısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim