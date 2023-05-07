Ortaköy Honey Holistick 1. yılını kutladı

Summit InvestCO'nun Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk yatırımlardan biri olan Honey Holiscik, birinci yılını düzenlenen etkinlikte kutladı.

Sağlık ve güzellik kavramını sanatla birleştiren Summit InvetCo, Ortaköy'de açtığı Honey Holiscik, 'Açık Hava'da Kişisel Bakım'ın da öncülüğünü yaptığı Sprign Party ile birinci yılını kutlamış oldu. İş insanı Samet Siper'in yatırımıyla hayata geçirilen projede, çevreye saygı ve doğa dostu ürünler öne çıkarılıyor.

Birinci yıl lansmanına iş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı. Dünyaca ünlü saç stil sanatçısı Ünsal Muslu ve saç Uzmanı Ömer Ünal, katılımcılara saç bakım hizmeti verdi.