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Sağlık çalışanlarını hedef gösteren Hakan Ural'a tepki yağıyor

Binlerce sağlık çalışanı en doğal hakları için eylem yaparken, 'Grev kırıcılık' görevi üstlenen her konunun uzmanı Hakan Ural doktorlara saldırıyı özendiren sözleriyle tepki çekti.

09 Aralık 2021 Perşembe 10:49
Sağlık çalışanlarını hedef gösteren Hakan Ural'a tepki yağıyor

Sağlık çalışanlarını hedef alan Hakan Ural'a tepki yağıyor



Hastane koridorlarında magandaların boy hedefi haline gelen sağlık çalışanları 2 yıldır devam eden zorlu pandemi koşullarında çalışma şartlarının iyileştirilmesi için eyleme giderken, ekranlarda her konuda ahkam kesmekten bir türlü vazgeçmeyen Hakan Ural'ın hedefi haline geldi. Hastanelerin acil servisleri ve yoğun bakım servislerinde rutin işleyişi bozmayan eylemi hedef alan Hakan Ural'ın ekranlara çıktığı gün sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 4 ayrı şiddet olayı meydana geldi. 

Hakan Ural’ın, yorumcusu olduğu programda sağlıkçılara yönelik şiddeti kışkırtan sözleri sözler tepki çekti. Sağlıkçıların hastalarla ilgilenmemesini eleştiren Ural, sunucu Nur Tuğbaş Algül'ün çocuğunu örnek vererek "Arden'i aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın" dedi.

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Neler Oluyor Hayat'ta programının yorumcusu Hakan Ural, Kocaeli'de Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayı, programdaki partneri Nur Tuğba Algül ile tartıştı.

Hakan Ural, sunucu Nur Tuğbaş Algül'ün çocuğu olan Arden Namlı üzerinden bir örnekte bulundu. Ural'ın sağlıkçılar için "Sen olsaydın gözünü çıkarırsın" demesinin ardından, Nur Tuğbaş Algül ise "Yapardım" yanıtını verdi.

TEPKİ TOPLADI

Açıklamalarının devamında "Doktor da duvara yaslanmış. 'Oğlum ölüyor' diyorsun, 'Ben eylemdeyim' diyor" ifadelerini kullanan Hakan Ural, sosyal medyada büyük tepki gördü. "Acil servis asla kapanmaz" diyen sağlıkçılar, Ural'ın sözlerinden dolayı "ÖzürDileHakanUral" etiketinde toplandılar.

Son Güncelleme: 09.12.2021 11:35
Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural
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