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Sihirli Annem'in Ceren'i, Caner Turp ile evlendi

Bir döneme damgasını vuran özellikle çocuklar arasında oldukça ilgiyle izlenen Sihirli Annem dizisinin Ceren karakteri Gizem Güven gelinlik giydi.

06 Eylül 2020 Pazar 21:25
Sihirli Annem'in Ceren'i, Caner Turp ile evlendi

Sihirli Annem'in Ceren'i, Caner Turp ile evlendi

Türk TV kanallarının kült dizileri arasında yerini alan bir zamanların reyting rekortmeni Sihirli Annem'in Ceren'i futbolcu Caner Turp ile hayatını birleştirdi. 


Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı nikah töreninin ardından evliliklerini sosyal medyadan duyuran ünlü çift İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

Gizem Güven Beykent Üniversitesi mezunu, tasarımcı olmasına rağmen çok sayıda dizide rol aldı. Yüzüklerin Efendisi, Lilo ve Stiç, Son Peygamber, Kayıp Balık Nemo gibi filmlerin dublajında yer aldı. İki Arada, Sihirli Annem, Selena, Hayat Yokuşu ve Ne Münasebet adlı dizilerde roller üstlenirken çok sayıda reklam filminde ekranlarda göründü.

Almanya doğumlu futbolcular arasında yer alan Caner Turp, futbol hayatına Siverek Belediyespor'da başladı. Caner Turp, Sinopspor, Muğlaspor, Çanakkale Dardanelspor, Vanspor, Bayrampaşaspor, Gümüşhanespor'un ardından Beşiktaş'a 2014 yılında geldi. Caner'in halen Beşiktaş'ın lisanslı futbolcuları arasında yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Caner TurpCeren GüvenSihirli Annem
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