Yüzmenin Sağlığa Faydaları Nelerdir?



Türkiye'de nadir yapılan sporlardan biri olsa da yüzmenin sağlığa faydaları, en az diğer egzersizler kadar önemlidir. Her yaşta yüzücü için önemli faydalara sahip egzersizlerden biri olan yüzmeye, sadece fiziksel sağlık için değil aynı zamanda ruh sağlığı için de birçok faydalar sunmaktadır.



Bunların yanı sıra yüzmenin cilt sağlığı üzerinde de önemli etkileri olduğu bilinmektedir.

Yüzmenin Sağlığa Faydaları arasında öne çıkan başlıkları birlikte inceleyelim.

Güç ve Dayanıklılığı Artırır

Spor salonlarında yapılan çalışmalar da dâhil olmak üzere tüm egzersiz tiplerine göre yüzmenin daha iyi bir vücuda kavuşmak için önemli sporlardan biri olduğu bilinir.

Her ne kadar bu sporu icra ederken yüksek ağırlıklar kaldırmak gerekli olmasa da, yüzme esnasında vücudun tüm kaslarının aynı anda hareket etmesi fit bir vücut yapısının oluşmasına ve vücudun dayanıklılığının artmasına yardımcı olmaktadır.

Spor salonlarında yapılan ağırlık çalışmaları protein alımı ile birlikte vücudun güçlü bir görünüme sahip olmasına neden olsa da, bu görünüme sahip bir vücut gerçekten dayanıklı olmayabilir. Yüzme ise doğal sporlardan biri olması ve kasların aynı anda çalışması sebebiyle, vücudun güç ve dayanıklılığını en iyi şekilde artıran önemli sporlar arasında yer almaktadır.

Bu güç ve dayanıklılık, kişinin zorlu hayat şartlarında dahi hayatta kalmasına imkân tanıyacak düzeydedir. Bu nedenle özellikle doğa zorluklarına karşı yapılan yarışmalara katılan kişilerin, yüzerek kendilerini daha iyi bir şekilde bu yarışmalara hazırladıkları bilinmektedir. Özellikle de biraz soğuk havalarda yüzmek, vücut direncinin artmasında önemli pay sahibi olmaktadır.

Kalp Sağlığına Faydalıdır

Başta stres kaynaklı kalp rahatsızlıkları olmak üzere, genel kalp sağlığı üzerinde yüzmenin faydaları oldukça fazladır. Uzmanlar sağlıklı bir kalbe sahip olmak için, düzenli olarak üzülmesini tavsiye etmektedir. Yüzmenin sağlığa faydaları arasında en önemlilerinden biri olan kalp sağlığının korunması, kalp rahatsızlıklarına bağlı olarak görülebilecek farklı hastalıkları da önlemeye yardımcı olmaktadır.

Ağırlık egzersizleri birçok kronik rahatsızlık için pek mümkün olmasa da, yüzmek kronik hastalığı bulunan kişiler için de iyi bir egzersiz türü olabilmektedir.

Kan Basıncı Daha Rahat Kontrol Edilir

Sigaranın Etkilerini Azaltır

Kan basıncının kontrol altında tutulması için tavsiye edilen egzersizler arasında yer alan yüzmek, yüksek tansiyonun düşmesine ve kontrol altında tutulmasına da yardımcı olmaktadır.Başta Amerika ve İsveç olmak üzere, farklı ülkelerde yapılan araştırmalar yüzmenin kan basıncını kontrol etmek için önemli yardımcı egzersizler arasında olduğunu göstermiştir. Bu araştırmalar neticesine göre bilimsel olarak kan basıncının kontrol altına alınması için, düzenli olarak yüzülmesi tavsiye edilmektedir.

Çağın en büyük illetlerinden biri olan sigara, vücudu her anlamda olumsuz şekilde etkilemekte ve hatta ömrünün kısalmasına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalara dayalı olarak yapılan açıklamalarda yüzmenin detoksifikasyon etkisi ile sigaranın zararlı etkilerini, düzenli olarak yüzmeyen kişilere göre daha da azalttığı söylenmektedir.

Kısa vadede sigaranın etkileri üzerinde ciddi faydaları görülmese bile, düzenli olarak yüzen kişilerde uzun vadede bu etkileri görmek mümkün olmaktadır.

Depresyonla Mücadele İçin Faydalıdır

Kadınlarda daha sık olmak üzere herkeste görülebilecek psikolojik sorunlardan biri olan depresyon, çağımızın en büyük sorunları arasında yer almaktadır.

Depresyonun etkileri ile savaşmak için oldukça faydalı bir yöntem olduğu bilinen yüzme, özellikle kadınlarda endorfin hormonu salınımını kontrol altında tutarak depresyon belirtilerinin azaltılması ve daha iyi bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktadır.

Ayrıca sessiz bir ortamda yüzülmesi durumunda, yüzmenin konsantrasyon alışkanlıklarını da artırarak daha iyi bir odaklanma sağladığı bilinmektedir. Depresyon belirtisi görülen ve düzenli olarak yüzen kadınların, depresyon ilaçlarını daha az kullanmaya başladıkları da görülmüştür. Yani tüm bu veriler ışığında yüzmenin sağlığa faydaları arasında, depresyon belirtilerini azaltması ve daha rahat kontrol altına alınmasını sağlaması önemli bir yer tutmaktadır.

Çocuk Gelişimine Yardımcı Olur

Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimleri üzerinde etkili sporlardan biri olan yüzme, kas ve iskelet sisteminin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur.

Düzenli olarak yüzlerin çocukların iskelet ve kas sistemlerinin, daha sağlıklı bir şekilde geliştiği görülmüştür.

Hamilelikte Yüzmenin Faydaları Nelerdir?

Gebelikte yüzmenin faydaları ise, ani hareketler yapmaktan kaçınmak suretiyle oldukça fazladır.

Hamilelikte egzersiz yapmak önemli bir yere sahipken, birçok kadının hem endişe ve hem de gebeliğin verdiği hareket kısıtlılığı nedeniyle egzersiz yapamadığı bilinir. Ancak yüzme diğer egzersizlerden farklı olarak, hamilelik döneminde daha rahat yapılabilecek egzersiz türlerinden biridir.

Gebelik stresini azaltmak için faydaları bulunan yüzmenin, doğum sonrası depresyon belirtilerini önlemesi, doğumu kolaylaştırması ve hamilelik sancılarını azaltması gibi birçok önemli etkisi bulunmaktadır. Bu etkilerinin yanı sıra, yazımızın başından beri dile getirilen yüzmenin sağlığa faydaları hamile kadınlar için de geçerlidir.