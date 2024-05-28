Chicago’da Parlayan Bir Yıldız | LAV HORECA

Dünyanın en büyük 5. sofra camı üreticisi LAV, yeni markası LAV HORECA ile ikram sektörünü aradığı şık, kaliteli fonksiyonel ürünlerle buluşturuyor. İlk kez Ulusal Restoran Birliği (NRA) Fuarı’nda tanıtılan LAV HORECA, müşteri odaklı yaklaşımıyla operasyonları kolaylaştırırken, eşsiz estetiğiyle sunumlara zarafet katıyor.

GÜROK Grubu’nun bir parçası ve dünyanın en büyük 5’inci sofra camı üreticisi olan LAV, ikram profesyonellerinin ihtiyaç ve beklentilerine özel olarak geliştirdiği yeni markası LAV HORECA'yı dünyaca ünlü Ulusal Restoran Birliği (NRA) Fuarı’nda gururla tanıttı. LAV HORECA, müşteri odaklı yaklaşımı, esnek hizmet anlayışı ve şık tasarımlarıyla ikram sektörüne damga vurmayı ve sektörde adından söz ettirmeyi hedefliyor.

İkram sektöründe yeni bir dönem habercisi: LAV HORECA

Sektöre ilk kez NRA Fuarı’nda tanıtılan LAV HORECA, ziyaretçilerden büyük ilgi ve beğeni topladı. LAV HORECA, ikram sektöründe yeni bir dönemin habercisi olarak konumlanıyor. LAV HORECA’nın müşteri odaklı, esnek, uyumlu, güvenilir, şık ve ilham veren stil anlayışı, markanın değerlerini ve hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Markanın renklerindeki beyaz yalınlığı, gri dengeyi, siyah güç ve prestiji, yeşil ise sürdürülebilir büyümeyi temsil ediyor.

İkram profesyonellerinin ihtiyaçlarına uygun ürün portföyü

Müşteri odaklı yaklaşımıyla operasyonları kolaylaştıran ve sunumlara şık bir tarz katan LAV HORECA, sunduğu benzersiz hizmet esnekliği ve uyum yeteneği ile ikram deneyiminde yeni bir dönem başlatıyor. İkram profesyonellerinin taleplerini hızlı ve etkili bir şekilde karşılayan marka, sunumlara da zarif bir dokunuş katıyor. LAV’ın dünya çapındaki güvenilir ve kaliteli marka algısı, LAV HORECA ile ikram sektöründe de güçleniyor. LAV HORECA profesyonellerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak sektörde kalıcı bir etki yaratmayı hedefliyor.

Markanın ürün portföyünde yer alan 5 kata kadar daha dayanıklı temperli ürünler, iç içe geçebilir saklamaya kolaylaştıran alternatifler, en az 1000 yıkama garantili renkli modeller ve inceltilmiş ağız opsiyonları ise pazarın ihtiyaçlarına tam olarak cevap veriyor. Markanın ömür boyu garanti verdiği ürünleri, ikram profesyonellerinin hayatlarına değer katarken, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirerek sektörde fark yaratıyor.