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Citroen C5 Aircross SUV’de büyük Kasım fırsatı

Otomotiv sektöründeki 40 yıllık tecrübesi, Citroen, Opel, Peugeot Ford, Renault, Dacia, Isuzu ve Ford Trucks markalarıyla Türkiye’nin en büyük bayi ağına sahip olan Çetaş’ta yeni bir kampanya başladı

25 Kasım 2020 Çarşamba 13:28
Citroen C5 Aircross SUV’de büyük Kasım fırsatı

Citroen C5 Aircross SUV’de büyük Kasım fırsatı

Citroen C5 Aircross SUV ’de Kasım ayı kampanyası kapsamında 120 bin TL’ye 30 ay yüzde 0.99 faiz seçeneği ya da 20 bin TL indirim fırsatı sunuluyor. Çetaş Otomotiv Citroen’in başlattığı kampanyada ayrıca, 5 bin TL’lik takas desteği de C5 Aircross SUV modellerinde geçerli.

Sunduğu yüksek konfor ile ön plana çıkan C5 Aircross SUV, 1.2 ve 1.6 litre hacimli motorlar, turbo beslemeye sahip ve benzinli. Sırasıyla 130 beygir güç, 230 Nm tork ve 180 beygir güç, 250 Nm tork üretebilen ünitelere 1.5 litre hacimli turbo dizel motor eşlik ediyor. Bu ünite de 130 beygir güç, 300 Nm tork üretebiliyor.

Kasım ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 302 bin 900 TL, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 363 bin 500 TL, C5 Aircross Shine Blue HDİ 1.5 EAT8 390 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fırsatlar Çetaş Citroen’de, C5 Aircross SUV modeliyle sınırlı değil

Segmentinin popüler aracı Berlingo’ya 100.000 TL için 25 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile veya 60 bin TL için 18 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 4 bin TL nakit alım indirimi sağlanıyor. Verimli ve ekonomik Blue HDi motorlarla donatılmış Citroen hafif ticari modellerinden Berlingo Van 150 bin 500 TL, Jumper ise 194 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Çetaş Otomotiv’in Yetkili Satıcısı olduğu Citroen, kurulduğu 1919’dan beri geliştirdiği yeni teknolojilerle otomotiv dünyasının en fazla aranan ve tercih edilen markalarından biri haline gelmiştir. Citroen konforu, Yeni C3, C-Elysee, C3 Aircross SUV ve yeni C5 Aircross SUV gibi binek modelleri ile Berlingp, Jumpy ve Jumper gibi sevilen ticari modelleriyle Çetaş Büyükçekmece ve Çorlu Showroomlarıyla sizinle buluşuyor.

Çetaş Otomotiv 40 yılı aşkın sürede elde ettiği otomotiv tecrübesini; Citroen, Opel, Peugeot Ford, Renault, Dacia, Isuzu ve Ford Trucks markalarının satış, servis, yedek parça ve ikinci el fonksiyonları ile temsil eden, Türkiye'nin bağımsız (otomotiv üreticisi veya distribütör tarafından sahip olunmayan) en büyük bayilik gruplarından biridir.

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