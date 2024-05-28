Continental’den Yaza Özel Kampanya

Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, düzenlediği kampanyayla bu yaz herkesin yanından ayırmak istemeyeceği bir hediye veriyor. 15 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Continental marka 4 adet 18 inch ve üzeri yaz ve dört mevsim binek, 4X4/SUV lastiği alanlara Stanley klasik Trigger termos hediye ediyor. Continental yaz lastikleri, özel sırt desenleri ve bileşimleri sayesinde ıslak ve kuru yol koşullarında yüksek kavrama, güçlü yol tutuş sağlıyor. Ayrıca virajlarda yüksek denge ve yaz sıcaklıklarında optimum kilometre performansı sunuyor.

Continental Hakkında

Continental, yolcu ve ürünlerin sürdürülebilir ve birbiriyle bağlantılı hareketliliğini sağlayan ileri teknolojiler ve hizmetler geliştirmektedir. 1871 yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. 2022 yılında 39,4 milyar euro satış rakamına ulaşan Continental, halen 57 ülkede ve pazarda yaklaşık 200.000 kişiyi istihdam etmektedir.

150 yılı aşkın süredir en iyi performansı sunan Continental, dünyanın en büyük lastik üreticilerinden biridir. Lastik Grubu sunduğu lastik çözümleri ile hareketliliği daha güvenli, daha akıllı ve daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Premium portföyünde otomobil, kamyon, otobüs, bisiklet ve motosiklet lastikleri ve özel lastiklerin yanı sıra filolar ve lastik perakendecileri için akıllı çözümler ve hizmetler yer almaktadır. 2022 yılında 14 milyar Euro satış rakamına ulaşan Continental lastik grubu, dünya genelinde 20 üretim ve 16 araştırma geliştirme tesisinde 57.000 kişiyi istihdam etmektedir.