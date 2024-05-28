Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Continental’den Yaza Özel Kampanya

Continental, 15 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında 18 inch ve üzeri 4 adet yaz ve dört mevsim binek ve 4X4/SUV lastiği alanlara Stanley termos hediye ediyor. 

28 Mayıs 2024 Salı 10:21
Continental’den Yaza Özel Kampanya






Continental’den Yaza Özel Kampanya

Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, düzenlediği kampanyayla bu yaz herkesin yanından ayırmak istemeyeceği bir hediye veriyor. 15 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Continental marka 4 adet 18 inch ve üzeri yaz ve dört mevsim binek, 4X4/SUV lastiği alanlara Stanley klasik Trigger termos hediye ediyor. Continental yaz lastikleri, özel sırt desenleri ve bileşimleri sayesinde ıslak ve kuru yol koşullarında yüksek kavrama, güçlü yol tutuş sağlıyor. Ayrıca virajlarda yüksek denge ve yaz sıcaklıklarında optimum kilometre performansı sunuyor. 

Continental Hakkında

Continental, yolcu ve ürünlerin sürdürülebilir ve birbiriyle bağlantılı hareketliliğini sağlayan ileri teknolojiler ve hizmetler geliştirmektedir. 1871 yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. 2022 yılında 39,4 milyar euro satış rakamına ulaşan Continental, halen 57 ülkede ve pazarda yaklaşık 200.000 kişiyi istihdam etmektedir.

150 yılı aşkın süredir en iyi performansı sunan Continental, dünyanın en büyük lastik üreticilerinden biridir. Lastik Grubu sunduğu lastik çözümleri ile hareketliliği daha güvenli, daha akıllı ve daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Premium portföyünde otomobil, kamyon, otobüs, bisiklet ve motosiklet lastikleri ve özel lastiklerin yanı sıra filolar ve lastik perakendecileri için akıllı çözümler ve hizmetler yer almaktadır. 2022 yılında 14 milyar Euro satış rakamına ulaşan Continental lastik grubu, dünya genelinde 20 üretim ve 16 araştırma geliştirme tesisinde 57.000 kişiyi istihdam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Continental
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Chicago’da Parlayan Bir Yıldız | LAV HORECA
Chicago’da Parlayan Bir Yıldız | LAV HORECA
Seger Automechanika İstanbul’da e-mobilite projelerini öne çıkardı
Seger Automechanika İstanbul’da e-mobilite projelerini öne çıkardı
Continental İklim Değişikliğinin Azaltılmasına Katkılarıyla A Notunu Aldı
Continental İklim Değişikliğinin Azaltılmasına Katkılarıyla A Notunu Aldı
TürkTraktör Dünya Çiftçiler Gününü Çiftçilerle Kutladı
TürkTraktör Dünya Çiftçiler Gününü Çiftçilerle Kutladı
Chery Modellerinde Sıfır Faizli Finansman Seçenekleri!
Chery Modellerinde Sıfır Faizli Finansman Seçenekleri!
Otomotiv Sanayii Derneği, 2024’ün İlk 4 Aylık Verilerini Açıkladı!
Otomotiv Sanayii Derneği, 2024’ün İlk 4 Aylık Verilerini Açıkladı!
Karsan'dan elektrikli otonom ve hidrojenli modelleriyle Milano şovu
Karsan'dan elektrikli otonom ve hidrojenli modelleriyle Milano şovu
Conti Urban Lastiklerine "Uluslararası Busplaner ödülü"
Conti Urban Lastiklerine "Uluslararası Busplaner ödülü"
Günsan yeni ürün serisini Kıbrıs’ta tanıttı
Günsan yeni ürün serisini Kıbrıs’ta tanıttı
Sıcak havalar elektrikli otomobilleri nasıl etkiliyor?
Sıcak havalar elektrikli otomobilleri nasıl etkiliyor?
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim