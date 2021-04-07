Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ödüllü F-MAX, donmuş Baykal Gölü üstünde hız rekoru kırdı

Eskişehir’de üretilen F-MAX, Rusya’da Baykal Gölü üzerinde düzenlenen “Hız Günleri” (Days of Speed on the ice of Lake Baikal) etkinliğine katılan ilk kamyon oldu ve kendi segmentinde donmuş gölde hız rekoru kırdı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 16:19
Ödüllü F-MAX, donmuş Baykal Gölü üstünde hız rekoru kırdı

Ödüllü F-MAX, donmuş Baykal Gölü üstünde hız rekoru kırdı

 

2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ve Rusya yılın kamyonu ödüllü çekicisi F-MAX ile dünya çapında dikkatleri üzerine çeken Ford Trucks, Rusya’da donmuş Baykal Gölü üzerinde gerçekleştirilen hız festivalinde bir ilke daha imza attı.

Eskişehir’de üretilen F-MAX, Rusya’da Baykal Gölü üzerinde düzenlenen “Hız Günleri” (Days of Speed on the ice of Lake Baikal) etkinliğine katılan ilk kamyon oldu ve kendi segmentinde donmuş gölde hız rekoru kırdı.

 Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası ile öne çıkan Ford Trucks, Ford Otosan mühendislerinin sıfırdan geliştirerek ürettiği “2019 Uluslararası Yılın Kamyonu” (ITOY) ödüllü F-MAX ile Rusya’da bir ilke daha imza attı.

Rusya'da 2011 yılından bu yana Dünya’nın en derin gölü olan Baykal Gölü'nde FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) ve RAF (Rusya Otomobil Federasyonu) tarafından düzenlenen “Hız Günleri” (Days of Speed on the ice of Lake Baikal) etkinliğinde yer alan Ford Trucks, Rus kadın Ralli Şampiyonu Ilona Nakutis’in sürdüğü Ford Trucks F-MAX ile hız rekoru kırdı.

Ağır ticari araç segmentinde donmuş Baykal Gölü üzerinde 134 km/h hıza ulaşarak bir ilke imza atan F-MAX, ayrıca fren testi de gerçekleştirdi. 80 km/h hızla gerçekleştirilen fren testinde, F-MAX buz üzerinde 169,45 metrelik fren mesafesine ulaşmayı başardı.

Etkinliğin organizatörü ve 18 kez Rus motor sporları şampiyonu olan Andrey Leontyev, "Ford Trucks F-MAX sadece yeni bir hız rekoru denemekle kalmadı, aynı zamanda beklentilerimizi ciddi ölçüde aşan sonuçlar da gösterdi. Bu eşsiz deneyimin Ford Trucks için faydalı olmasını umarak, iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
FmaxBaykal GölüHız Rekoru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztek Otomotiv’den Çekmeköy’e Citroen ve Subaru yatırımı
Öztek Otomotiv’den Çekmeköy’e Citroen ve Subaru yatırımı
Türkiye’nin en büyük otomotiv yatırımı yine Ford Otosan’dan
Türkiye’nin en büyük otomotiv yatırımı yine Ford Otosan’dan
Toyota Plaza Kar’ın Fırsatlarla Dolu "İlkbahara Hazırlık" Servis Kampanyası
Toyota Plaza Kar’ın Fırsatlarla Dolu "İlkbahara Hazırlık" Servis Kampanyası
Toyota Plaza Kar’ın Finans Kampanyası Şubat’ta da Devam Ediyor
Toyota Plaza Kar’ın Finans Kampanyası Şubat’ta da Devam Ediyor
Karlı havalarda araç nasıl kullanılır
Karlı havalarda araç nasıl kullanılır
OTAM 10.000. Testi Elektrikli Araca Yaptı
OTAM 10.000. Testi Elektrikli Araca Yaptı
Uzmanı uyarıyor | Lastiklerinize evlat muamelesi yapın
Uzmanı uyarıyor | Lastiklerinize evlat muamelesi yapın
Ücretsiz çekiciler trafiği rahatlattı
Ücretsiz çekiciler trafiği rahatlattı
2021 Sezonuna Demir Berberoğlu Adı Verildi
2021 Sezonuna Demir Berberoğlu Adı Verildi
Baştan sona yenilenen Yaris Toyota Plaza Kar'da satışa sunuldu
Baştan sona yenilenen Yaris Toyota Plaza Kar'da satışa sunuldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim