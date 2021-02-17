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OTAM 10.000. Testi Elektrikli Araca Yaptı

Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi OTAM, 10 bininci testini başarıyla tamamladı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 09:40
OTAM 10.000. Testi Elektrikli Araca Yaptı

OTAM 10.000. Testi Elektrikli Araca Yaptı

OTAM 10 bininci test, Boyner ve Doğan aileleri tarafından kurulan BD Otomotiv’in elektrikli hafif ticari aracına gerçekleştirildi. Otomotiv sektörünün, elektrikli araçlarda da yeni ürün geliştirme süreçlerinde test çalışmaları için tercihlerinin OTAM olmaya devam ettiğini belirten Genel Müdür Ekrem Özcan, “OTAM yurtiçinde ve özellikle çevre ülkelerde yeni teknolojilerde de bölgesel önemli bir test merkezi olma yolunda başarıyla ilerliyor” dedi.

OTAM, 18 yıldır otomotiv sektörünün yeni ürün geliştirmelerinde ihtiyaç duydukları test çalışmalarına sunduğu hizmet kalitesi ile fark yaratıyor. OTAM’da yapılan test sayısı 10 bine ulaştı. Merkezde; 10 bininci test olarak; BD Otomotiv tarafından elektrikli araca dönüştürülmüş hafif ticari aracın tip onay testleri kapsamında; enerji tüketimi ve menzil testleri yapıldı.

Test Yurtdışından da İzlendi

OTAM laboratuvarındaki test süreci aynı anda yurtdışından da takip edildi. Hollanda’dan ve Çin’den teknik servis uzmanları, OTAM’ın Artırılmış Gerçeklik Uzaktan Yönetim Platformu sayesinde laboratuvarlara uzaktan bağlandı ve bu elektrikli aracın tip onayı için testlerini ve sonuçlarını yakından izleyebildi.

10 bin testin yüzde 35’i son 3 senede

OTAM’ın kuruluşundan itibaren geçen 18 senede gerçekleştirilen toplam 10 bin testin yüzde 35’inin son 3 senede gerçekleştirildiğini aktaran OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, “Gerçekleştirilen 10 bin adet test ile, OTAM, ülkemizde en çok test gerçekleştiren test firması olmayı da başardı. Merkez bünyesinde gerçekleştirilen 10 bin test, ekibimize de büyük bir yetkinlik ve deneyim kazandırdı. OTAM’ın yurtiçinde ve özellikle çevre ülkelerde yeni teknolojilerde de bölgesel önemli bir test merkezi olma yolunda başarıyla ilerlemesinde büyük payı olan TAYSAD, OSD, OİB ile, başta Oyak Renault, Ford Otosan, BMC Power, Tümosan, AVL, FEV, Alkor, Birinci, Ditaş, Mapa gibi onlarca otomotiv ve savunma sanayi firmalarımıza teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.

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Otam
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