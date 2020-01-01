Seydişehir belediyesi 3 adet TOGG sipariyi verdi

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG için Anadolu kentlerinden sipariş yağıyor. Seydişehir Belediyesi de 3 adet TOGG alma kararı verdi.

Konya Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu tarafından yapılan Türkiye'nin yarım asırlık hayalinin gerçekleştiğini kaydetti.

Başkan Tutal, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet TOGG aracın siparişini verdiklerini belirtti.

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu tarafından yapılan yerli ve milli araçlar milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyen Başkan Tutal; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 aracın siparişini vermek üzere gerekli yazışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Başkan Tutal," Ülke olarak, tüm hakları ülkemize ait olan, milli teknolojilerle üretilen yerli otomobilimizin hayata geçişine şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Son teknoloji ile donatılmış, doğuştan elektrikli otomobilin seri üretime geçmesiyle bir dünya markası haline geleceğine inancımız tamdır. Dünya ekonomisinde söz sahibi olmak, var olmak için bizler de yerli ve milli otomobilimizi tercih edeceğiz. Bu otomobilden kazanılan her kuruş Türkiye’nin kazancı olacaktır. Biz de belediye olarak bütçemizin ve imkanlarımızın elverdiği ölçüde milli ve yerli üretimi desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.