

Toplu taşıma otobüslerinde kazalar azalıyor





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruşlarından İETT’nin aldığı tedbirler kapsamında 2019 yılında yaralanmalı ve ölümlü kaza sayısında azalma sağlandı. 2018’de İETT otobüsü ile gerçekleşen kaza sayısı 7 bin 103 olurken, 2019’da bu sayı 5 bin 271’e düştü. Metrobüs araçları ile 2018 yılında 454, 2019’da ise 243 kaza oldu. Otobüs AŞ. araçları ile 2018’de 2 bin 936 kaza yaşanırken, bu rakam 2019 yılında 2 bin 257 olarak gerçekleşti. 2019 yılında 2018’e oranla Özel Halk Otobüsü ile gerçekleşen kaza sayısı neredeyse yarı yarıya düştü. 2018’de 4 bin 227 olan kaza sayısı 2019’da 2 bin 893’e indi.

YARALANMALI VE ÖLÜMLÜ KAZA SAYILARI DA DÜŞTÜ

2018 yılında İETT otobüsleriyle yapılan kazalardan 268’i yaralanma, 8’i ise ölümle sonuçlandı. Bu sayı 2019‘da 233 yaralanmalı 2’si ölümlü kaza olarak gerçekleşti. Metrobüs’te 2018 yılında 39’u yaralanmalı 1’i ölümlü, 2019’da 31 ‘i yaralanmalı 1’i ölümlü kaza meydana geldi.

Otobüs AŞ.’ye ait araçlarda 2018’de 167 yaralanma, 2019’da ise 143 yaralanma ve 1 ölümlü kaza gerçekleşti.

Özel Halk Otobüslerinde 2018’de 277 yaralanmalı kaza, 2019’da ise 144 yaralanmalı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi.