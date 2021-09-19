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Toyota Otomotiv Türkiye'ye ihracat şampiyonu ödülü

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, TİM tarafından yapılan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasında 2020 yılında gerçekleştirdiği 3.6 Milyar $ değerindeki ihracat ile Türkiye’de en fazla ihracat yapan ikinci firma oldu.

19 Eylül 2021 Pazar 12:56
Toyota Otomotiv Türkiye'ye ihracat şampiyonu ödülü

Toyota Otomotiv Türkiye'ye ihracat şampiyonu ödülü 

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlamaya istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasında 2020 yılında gerçekleştirdiği 3.6 Milyar $ değerindeki ihracat ile Türkiye’de en fazla ihracat yapan ikinci firma oldu.

 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) her yıl gerçekleştirdiği ve 2020 yılında pandemi koşullarına rağmen üstün ihracat performansı gösteren firmaları belirlediği “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasının sonuçlarına göre Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 3.6 Milyar $ değerindeki ihracatı ile Türkiye’nin İhracat Şampiyonları arasında ikinci sırada yer aldı. 2020 yılında toplam 217 bin aracın üretilerek banttan indirildiği fabrikada, ihracat adedi ise 180 bin olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı içinde ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer almanın memnuniyetini dile getiren  Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Şirket Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, “Toyota C-HR ve Corolla’yı, Sakarya’daki fabrikamızda en yüksek kalite standartlarında üretiyor ve üretimimizin % 90’ını dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç ediyoruz. Başarılarımızın ve Türkiye ekonomisine katkılarımızın   devam edeceğine gönülden inanıyorum” dedi.

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