Yerli otomobil | Otomotiv sektörünün dinamosu olacak

Otomotiv sektörünün dinamosu olacak

KPMG Türkiye Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, Türkiye'nin yerli otomobil projesini gerçekleştirerek yeni bir yola çıktığını söyledi. Teknolojinin bir yandan otomotiv sektörünü dönüştüreceğini bir yandan da akıllı şehirler yolculuğunun başlayacağını belirten Ölekli, şu değerlendirmeyi yaptı:



“Türkiye’nin yerli otomobil projesi, otomotiv sanayi için somut bir örnek olarak tarihte yerini alıyor. Böyle bir ana şahit olmaktan dolayı oldukça gururluyuz. Proje, tedarik sanayicilerinin yurt dışında referans gösterilen iş kalitelerini iç pazara taşıyabilecekleri yeni bir alan ve yeni bir gelir kanalı olma potansiyeli taşıyor. Yerli otomobil projesine verilen önceliğin yanında AR-GE ve yatırım harcamalarına kamunun sağladığı destekler, global arenada sektörün yaşadığı tarihi dönüşüm, yerli otomobil ile iddiasını ortaya koyan Türkiye’nin bunun devamı olan teknolojik hamlelerle ilgili potansiyelini ortaya koyuyor.”

Ölekli, KPMG'nin Küresel Otomotiv Yöneticileri Araştırması'nı hatırlatarak, "Türkiye'deki sürücülerin yüzde 43'ü, gelecek 5 yıl içinde araç almaları halinde hibrit/elektrikli modelleri tercih edeceklerini söylüyor. Türkiye'deki otomotiv yöneticileri de 2019'un otomotiv trendleri arasında elektrikli araç hareketliliğinin ardından ikinci sırayı, bağlanabilirlik ve dijitalleşmenin alacağını öngörüyor. Araştırmanın sonuçlarında da belirtildiği gibi önümüzdeki 5 yılda pazarın ihtiyacını karşılamak anlamında elektrikli araç üretiminin kilit rol oynayacağını ve sektördeki trendlerin de bu yönde şekillendiğini görüyoruz. Aynı şekilde bu girişimin sonucunda üretilen yerli otomobil önümüzdeki 5 yıllık dönemde sektördeki şirketlerin büyümesine katkı sağlayacak en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

Sektörde son yıllarda kaydedilen ilerleme ışığında son teknolojiler kullanılarak üretilecek olan yerli ve elektrikli otomobilin hem yurtiçinde hem yurtdışında yoğun talep göreceğine inancım tam. Açıklanan son teşvik paketinde belirtilen, hibrit/elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda sağlanan kamu desteği sektörün dönüşümüne büyük bir hız katacak. Atılan bu önemli adım, yerli tedarik sanayiinin de içinde bulunduğu dijitalleşme sürecinde ve elektrikli araçları merkezine alan mobilite ekosisteminde, kendi yolculuklarına yön verecek ve önemli bir sıçrama sağlayacak” diye konuştu.