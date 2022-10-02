

6'lı masa bu kez CHP'de kuruldu | Liderler CHP Genel Merkezi’ne geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beş lideri CHP Genel Merkezi’nin bahçesinde karşıladı. Görüşmenin CHP Genel Merkezi'nin 12. katında yapıldığı öğrenildi.

Millet İttifakı’nı oluşturan 6'lı masanın, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu 6'lı masanın ikinci tur görüşmeleri bugün başladı.



CHP’nin ev sahipliğindeki başlayan ikinci tur görüşmelerinde CHP Genel Merkezi’nde başladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, diğer 5 Genel Başkanı Genel Merkez binası önünde tek tek karşıladı. Konuk genel başkanlar, CHP Genel Merkezi’nin girişinde Kılıçdaroğlu ile beraber fotoğraf çektirdikten sonra içeriye geçti.

GENEL MERKEZE İLK GELEN LİDER UYSAL OLDU

CHP Genel Merkezi’ne ilk olarak saat 13.57’de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal geldi.

Uysal’ın ardından sırasıyla saat 13.59’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, saat 14.02 Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, saat 14.05’te DEVA Partisi Genel Başkanı Ahmet Babacan ve saat 14.10’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi’ne ulaştı.

TOPLANTI 14.11'DE BAŞLADI

Saat 14.11’de başlayan görüşmenin CHP Genel Merkezi'nin, Genel Başkanlık katı olan 12. katta yapıldığı öğrenildi.

Genel Başkanlar Kılıçdaroğlu eşliğinde CHP Genel Merkezi’ne girdikten sonra, toplantının yapılacağı salona kadar CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek kendilerine eşlik etti.

CHP Genel Merkezi bahçesine basının görüşmeyi rahat takip edebilmesi için platform kuruldu.



KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ YENİ PAYLAŞIM

Toplantıya dakikalar kala, 6'lı masadan yeni bir paylaşım geldi. Twitter'dan paylaşılan videoda, 6 lider de yer aldı.

Söz konusu paylaşımda, "Biz korkudan değil; huzurdan yanayız. Biz baskıdan değil; özgürlükten yanayız. Biz kutuplaşmadan değil; kucaklaşmadan yanayız. Biz kin ve nefretten değil, sevgi ve saygıdan yanayız. Biz kazanacağız; 85 milyon yurttaşımız kazanacak Biz kazanacağız; tüm Türkiye kazanacak!" ifadeleri yer aldı.



GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

Gündemi merak edilen toplantıda adaylık tartışması yerine adaylık tartışmalarını aşacak bir yöntemin ortaya çıkması bekleniyor. Toplantı sonucunda, özellikle geçiş sürecinin yol haritasında büyük yol alınması ve bu çalışma sonlandığında bir mutabakat altına alınacağının duyurulması hedefleniyor.



Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu 6'lı masanın liderleri, bugün 2. tur görüşmelerinin ilkini gerçekleştirmiş olacak.



