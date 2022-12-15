Ahmet Davutoğlu Saraçhane'de AKP'li seçmene seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu'nun çağrısı üzerine yüz binlerce İstanbullu Saraçhane'de bir araya geldi.



Milli İttifakı liderleri, hakkındaki mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul Saraçhane’de düzenlenen Millet, İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hakkındaki mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul Saraçhane’de düzenlenen “Millet, İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde; “Bu yolla bizi korkutmak istiyorsanız işte buradan demokrasi aşığı 85 milyon adına söylüyorum korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. 24 saat geçmesine rağmen, daha bu konuda hiçbir söz söylememiş olan Erdoğan’a ve iktidarın sözcülerine sesleniyorum, sakın ha bize; ‘tarafsız ve bağımsız mahkeme karar verdi’ demeyin, inanmayız. Biz bu kararı tanımadık, tanımıyoruz, tanımayacağız. Meselemiz kimin hangi mevkiye geleceği meselesi değildir. Biz mevkilerin, makamların peşinde değiliz. Meselemiz Türkiye’nin geleceğini gençlerimizin hiçbir zaman terk etmeyi düşünmeyeceği yeni bir ülke olarak inşa etmektir” dedi.

“85 MİLYON ADINA SÖYLÜYORUM KORKMADIK, KORKMUYORUZ, KORKMAYACAĞIZ”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

Meselemiz sadece İmamoğlu’nun hakkettiği makamı korumak değildir. Meselemiz, İstanbul seçmeninin iradesini Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik değerlerini korumaktır. Dün yargı bir kez daha siyasallaştı. Bizim meselemiz siyaset üstü bir meseledir. Farklı siyasi partilerdeyiz. Ama hepimiz aynı gür sesle insan onuru, temel hak ve özgürlükler, demokratik hukuk devleti diyoruz…

21 Nisan 1998’de Büyükşehir Belediye binasında hangi değeri savunduysam, 15 Temmuz 2016 akşamı televizyon ekranlarında, ulusal ve uluslararası basında hangi değerleri savunduysam yine aynı değerleri savunmak için buradayım ve burada olacağım.

Buradan güç sahiplerine sesleniyorum, sakın sahip olduğunuz mutlak güç sizi aldatmasın. Geçmişte nice mutlak güç sahipleri aldandılar… Onlar gitti ama milletimizin demokrasi aşkı kaldı ve kalacak. O avcunuzda tuttuğunuz güç var ya o güç; onu kaybetmemek için sıktığınız her anda kordan bir ateş gibi sizi yakar, milletin vicdanına dönünüz.

2023 seçimlerine de ipotek koyarız, diyorsanız; bu yolla bizi korkutmak istiyorsanız işte buradan, demokrasi aşığı 85 milyon adına söylüyorum korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız.

Sakın ha, seçim sandığı üzerinden siyaseti dizayn etmeye çalışmayın. 24 saat geçmesine rağmen daha bu konuda hiçbir söz söylememiş olan Sayın Erdoğan’a ve iktidarın sözcülerine sesleniyorum, sakın ha bize ‘tarafsız ve bağımsız mahkeme karar verdi’ demeyin, inanmayız… Biz bu kararı tanımadık, tanımıyoruz, tanımayacağız. Değerli yargı mensupları omuzunuzda tarihi bir yük var alacağınız her karar bir belediye başkanını, bir siyasi parti genel başkanını ilgilendirmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini şekillendirecek. Zor bir döneme giriyoruz. Şerefli Türk yargısının mensupları size sesleniyorum, hiçbir siyasi talimata asla uymayın. Yargı mensuplarının tek aidiyeti vardır, o da adalettir.

Dün Türk yargısı için kara bir gündü. Ümit ederim ki siyasi baskılar sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu başta olmak üzere seçime giderken hiçbir yargı mensubu baskı altına alınmaz. Ama baskı altına alınırlarsa bilsinler ki o yargı mensuplarının arkasında 6 siyasi parti olarak dimdik duracağız. Cesur olsunlar siyasi talimata asla teslim olmasınlar.

“ÖZELLİKLE AK PARTİ SEÇMENİNE SESLENİYORUM, MİLLİ İRADEYİ ESİR ALANLARA KARŞI SESİNİZİ YÜKSELTİN”

İktidar partilerine gönül veren seçmenlere de sesleniyorum: Basiretle davranın asla tahriklere kapılmayın. Özellikle AK Parti seçmenine sesleniyorum: Milli iradeyi esir alanlara karşı sesinizi yükseltin. Değerli AK Parti’yi destekleyen seçmeler, sizin kazanımlarınız yozlaşmış bir iktidarın teminatında olamaz. Sizin kazanımlarınızın teminatı demokratik hukuk devletidir.

Buradan Milliyetçi Hareket Partili seçmenlere de sesleniyorum: Milli birlik, istikbalimiz kendisi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan etmekle korunmaz. Milli hakimiyetin esası, milli iradedir. Kim ki milli iradeye el uzatırsa gerçek terörist odur. Milli irade olmadan vatan korunamaz millet birleştirilemez, devlet güçlü kılınamaz.

“KURTLAR SOFRASINA KARŞI HALİL İBRAHİM SOFRASINA BUYURUN”

Biliniz ki biz ayaktayız. Biz, yeni bir Türkiye için yola çıktık. Hedefimiz; çiftçilerimizin, esnafımızın, işçilerimizin, kadınlarımızın, gençlerimizin, emeklilerimizin başı dik dolaştığı bir ülke inşa etmektir. Hedefimiz kimsenin düşüncesini ve inancını herhangi bir şekilde gündeme getirirken teröristim gibi bir suçlama ile suçlanmadığı yeni bir Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz. Altılı masa Türkiye’nin, milletin masasıdır. Bu altılı masayı dillerine dolayanlara sesleniyorum, Türkiye’de iki sofra var. Birisi çıkar için herkesin birbirini yediği, marinalara çökülen, arsalara çökülen bir kurtlar sofrası var. Biz o kurtlar sofrasına karşı bir Halil İbrahim Sofrası kurduk. Kurtlar sofrasına karşı Halil İbrahim Sofrasına buyurun. Bu sofrada haram lokma, yetim hakkı olmayacak. Bu sofranın aşı inandığımız değerlerdir, özgürlüktür, adalettir, refahtır, eşitliktir, siyasi ahlaktır. Siyasi ahlakı egemen kılmaya geliyoruz. İkinci Yüzyılının il yazını, gelecek yazını kimsenin kışa çevirmesine asla izin vermeyeceğiz.

“MESELEMİZ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ GENÇLERİMİZİN HİÇBİR ZAMAN TERK ETMEYİ DÜŞÜNMEYECEĞİ YENİ BİR ÜLKE OLARAK İNŞA ETMEKTİR”

Bu seçim sadece bir iktidar değişimi değildir, cumhuriyetimizin mayasının demokrasi ile taçlanacağı bir seçimdir. Yolsuzluk düzenine karşı temiz siyaset, yoksulluğa karşı insanca onurlu yaşama düzeninin, yasaklara karşı özgürlüklerin seçimidir. Bu seçim sonucunda kimse kaybetmeyecek. Hep beraber yeni bir ufka azimle yürüyeceğiz. Biz Anadolu, Trakya toprağına sevgi tohumları ekmeye geliyoruz. Meselemiz kimin hangi mevkiye geleceği meselesi değildir, biz mevkilerin makamların peşinde değiliz. Meselemiz Türkiye’nin geleceğini gençlerimizin hiçbir zaman terk etmeyi düşünmeyeceği yeni bir ülke olarak inşa etmektir.