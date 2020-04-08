

AK Parti ve MHP sağlık çalışanlarına kendini böyle 'AF' ettirecek



Sağlık çalışanlarına yönelik saldırı eylemlerine katılanların af kapsamından çıkarılması teklifine 'Ret' oyu veren AK Parti ile MHP, sürpriz bir yasa teklifi hazırladığını duyurdu.



Türkiye koronavirüsle savaşırken bile hastanelerde, kliniklerde çirkin saldırılara hedef olan sağlık çalışanları AK Parti ve MHP'ye tepkili. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların affedilmesini son düzenleme ile yasa kapsamına alan AK Parti ile MHP, yükselen tepkilerin önüne geçebilmek için yeni bir düzenleme hazırlıyor. CHP ve MHP'den gelen öneriye karşı çıkan Cumhur İttifakı doktor ve hemşirelere yönelik saldırılara karışanların cezalarını yüzde 50 oranında artırmaya hazırlanıyor.

Yasa teklifinde AK Parti ve MHP'nin ortak imzası bulunuyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, teklifle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yasa teklifi ile kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın, tehdit, hakaret, yaralama ve görevi yapmaya engel olunması gibi suçlarda infaz erteleme olmayacak. Bu kişiler direkt cezaevi ile muhatap olacaklar. Cezalar da yüzde 50 oranında artırılıyor" dedi.

YÜCE MECLİSİMİZE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.