Albayrak'ın istifa haberi | Hesabı hacklenmiş



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya üzerinden istifa ettiği iddiaları beraberinde yeni tartışmaları da getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevinden ayrıldığı yolunda yapılan açıklamanın ardından saatler sonra durum netleşmeye başladı. Instagram, Facbook ve Twitter hesaplarının hacklendiğini ileri süren Albayrak görevinin başında olduğunu duyurdu.

Bazı Sosyal medya kullanıcıları ise Albayrak'ın istifa sürecini değerlendirirken 'Aile içinde geri alınmış bir istifa da olabilir' yorumunu yaptı.

NELER OLMUŞTU?

Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu

Berat Albayrak'ın istifa haberini bazı gazeteci ve ekonomistler şüpheli buldu. Albayrak'ın hesabının hacklenmiş olabileceğini iddia edenler de var.



BLOOMBERG: NE ONAYLANDI NE İNKAR EDİLDİ

Bloomberg’in Albayrak’ın istifasına ilişkin yaptığı haberde, iki bakanlık sözcüsüyle konuşulduğu, hesabının doğruluğunun onaylandığı ancak istifa kararının henüz teyit ya da inkar edilmediği ifade edildi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bakanlıktan istifasını açıkladı. Albayrak'ın siber saldırıya uğradığı ve istifasının gerçek olmadığı ise söylentiler arasında.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Albayrak, gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Albayrak, bundan sonraki süreçte zamanını anne babası, eşi ve çocuklarını ayıracağını söyledi.

Albayrak'ın Twitter hesabının da kapatıldığı görüldü. Bu durumdan yola çıkan bazı sosyal medya kullanıcıları, Albayrak'ın hesaplarının siber saldırıya uğramış olabileceği yorumunda bulundu.

Berat Albayrak sağlık sorunu ne?

Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın İstifa ederken ‘sağlık sorunlarım var’ sözleri merak konusu oldu. Berat Albayrak’ın nasıl bir hastalığı var?

Bu sorulara cevap vermek için Berat Albayrak’ın Instagram’dan paylaştığı istifa gerekçesine bir kez daha göz atmakta yarar var.

Berat Albayrak’ın sağlık sorunu ne?

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak istifa gerekçesini bir sağlık sorunu dayandırmıştı. İşte Berat Albayrak’ın sağlık sorunu ne, hastalığı ne sorusuna yanıt olabilecek o açıklaması:

“Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe karan aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.”

