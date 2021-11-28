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Alparslan Türkeş'in doğum gününde kavga çıktı

Alparslan Türkeş Vakfı tarafından MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle düzenlenen anma etkinliğinde iki grup arasında kavga çıktı.

28 Kasım 2021 Pazar 20:42
Alparslan Türkeş'in doğum gününde kavga çıktı

Alparslan Türkeş'in doğum gününde kavga çıktı

Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında kavga çıktı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı kavga sonrası açıklama yapan TamgaTürk kurucusu Bahadırhan Dinçaslan, ''Bir alay ..... ..... terörist, Alparslan Türkeş’in doğum günü anmasını hedef alıp saldırdılar. Yaşlı insanları dövüp kadınları taciz ettiler. Kan döken bu terörist .... kim yargılayacak? Polis neredeydi? Yargı nerede?" dedi.

'POLİS İŞBİRLİĞİ İLE SALDIRI''

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise, saldırı anına ilişkin görüntüleri, "Ve polis işbirliği ile saldırı başladı" sözleriyle paylaştı.

ETKİNLİK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, "Ülkücüler mukaddesatımızı ayaklar altına alanların; partimize, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye ihanet edenlerin Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i anmasını asla kabul etmez, ilelebet de etmeyecektir" sözleriyle eleştirmişti.

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TürkeşAlparslan TürkeşDoğum GünüKavga
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