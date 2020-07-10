Ayasofya için Yargıtay'dan tarihi | İbadete açılıyor



Yargıtay günlerdir beklenen kararını nihayet açıkladı. Ayasofya Camii 85 yıl sonra yeniden ibadete açılalibir. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliği ile iptal etti. Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz'daki duruşmada tarafları dinledi. Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi.

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 20.00'de yapacağı ulusa sesleşin konuşmasında duyuracak.

AYASOFYA İLE İLGİLİ YARGISAL SÜREÇ

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.

Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

BİRÇOK CAMİYİ İLGİLENDİRİYOR

1945 yılındaki Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul'daki Fethiye Cami, Perizat Hatun Cami, Konya'daki Alaaddin Camii, Sahip Ata Cami, Ankara'daki Abdulkadiri İsfehani Mescidi, Eskişehir'deki Alaaddin Cami, Gaziantep'teki Handaniye Cami, Nur Mehmet Paşa Cami'nin de aralarında bulunduğu bazı cami ve mescitler, müze ve müze deposuna dönüştürülmüştü. Yine Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na ait olan ve İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya da 1934 yılında müzeye dönüştürülmüştü. Danıştay'ın söz konusu kararının Ayasofya ile diğer müzelere de emsal teşkil edeceği ve bu kararla söz konusu yerlerin de ibadete açılmasının önünün açıldığı belirtiliyor.