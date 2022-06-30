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Aydınlık Gelecek Partisi | AKP iktidarları fakirlik getirdi

AKP'nin uyguladığı ekonomi sosyal politikaları eleştiren Aydınlık Gelecek Partisi Genel Başkanı Murat Danacı 'Atatürk'ün çizdiği laik ve tam bağımsız bir Türkiye istiyoruz' dedi.

30 Haziran 2022 Perşembe 09:49
Aydınlık Gelecek Partisi | AKP iktidarları fakirlik getirdi

Aydınlık Gelecek Partisi | AKP iktidarları fakirlik getirdi


Aydınlık Gelecek Partisi Genel Başkanı Murat Danacı'dan önemli açıklamalar. Türkiye'de yeni bir siyaseti halkın önüne koymak için kurulan Aydınlık Gelecek Partisi Genel Başkanı Murat Danacı Kemal Kaçmaz'a yaptığı açıklamada şunları söyledi; 

"Bir Türk milliyetçisi olarak vatanım ve milletimiz için bu partiyi arkadaşlarımla kurduk. Çok acıdır ki AKP iktidarının 20 yıldır bu güzel ülkemin insanını fakirliğe fukaraları düşürdü ve bugün  hak etmediği sıkıntıları eziyeti yaşıyor. 


Partimiz  Atatürk'ün çizdiği laik ve tam bağımsız bir Türkiye olarak bu yolda yürüyecektir. Bizler Atatürk Milliyetçisi bir partiyiz. Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Ülkemizi buralara getiren bugünkü zihniyet sahibi olan AKP'dir.  
Çok büyük hasarlar yarattı, laikliği cumhuriyeti ve Atatürk'ü içlerine sindiremeyen bu iktardan kurtulmanın zamanı gelmiştir. Bunları yaptıkları herşeyi halkımız öğrenmiştir ve halkımıza her detayı anlatmak için partili arkadaşlarımla gece gündüz demeden yollarda olacağız. Durmak yok bunların yaptıklarını anlatmaya da devam edeceği" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Aydınlık
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