Bahçeli AKP'ye kuzu, muhalefete şahin oldu

AKP'nin seçim ortağı terör örgütü Hizbullah'ın siyasi uzantısı HÜDA-PAR'a sesini çıkaramayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefeti hedef alan sözleri tepkilere neden oluyor. Bir dönem terör örgütlerine karşı ülkücü gençleri 'Ocaklar'da tutmayı başaran Devlet Bahçeli, Ankara'nın göbeğinde katledilen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayeti olmak üzere pek çok olayda sergilediği tutum akıllarda soru işaretlerine neden oluyor.

Terör örgütü elebaşının mektubunu devletin TV kurumu TRT'de okutulmasına sesini çıkarmayan, PKK ile bir dönem yol arkadaşlığı yapan AKP'li vekillerle tokalaşmakta sakınca görmeyen Bahçeli, CHP'yi terör örgütleriyle yan yana gösterme çabası içine girdi.

CHP lideri Özgür Özel'e açık açık tehdit etmekten çekinmeyen Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldı. Bahçeli, "Özgür Özel aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, "Özgür Özel zıvanadan çıkmıştır. 'Dem'lenmiş CHP, utanç kaynağına dönüşmüştür. CHP, DEM kadar milli güvenlik sorundur. Özgür Özel aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir" dedi.

Bahçeli ayrıca, DEM Partili milletvekillerinin maaşının kesilmesi gerektiğini savundu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'a da seslenen Bahçeli, "Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz diyen Bay Zühtü, senin kumandan kimin elindedir, senin ipin kimin elindedir?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, 2023 yılının son grup toplantısında bir aradayız. Gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelere geçmeden önce hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza, tüm kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum.

Bütçe çalışması devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Bütçenin bir bütün halinde değerlendirilmelidir. TBMM onayı ile haklarını doğrudan kullanmaktadır. Bütçe özü ile bir kaynak tahsis meselesidir bu da siyasi bir tercihe dayanmakta. Türkiye'nin yüksek hedeflerini sahiplenmiştir. 2024 yılı bütçesine evet oyu verdik ve arkasında durduk. Genel kurul çalışmalarında gösterdiğiniz tutumunuzdan, tavrınızdan dolayı alayınızı kutluyorum.

HEDEF ALDI

Asıl ve akıl yoksunu iddialardan kaçınan, destekleyici, yapıcı, müdahalesini kürsüden yapan, görüşmeleri ihanet seansı gösterisi haline getirmekten sakınan, kavga çıkarmak için fırsat çıkarmak isteyenlere prim vermeyen Türkiye yüzyılı ilk bütçesinin aşamalarında duyarlılık gösteren emek ve mesai harcayan her vekilimize her bürokratımıza, değerli arkadaşlarımızla birlikte tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Batı'nın uşakları, çarkıfelek gibi dönen; döndükçe posaları çıkan meyhane solcuları, merdane devrimcileri... Biz nereden geldiğimizi hamd olsun biliyoruz.

Peki siz neyi biliyor, nereye hizmet ediyorsunuz? Milli şerefimizi çiğnetmeyeceğiz. Kararımız kesin mücadelemiz bıçkındır. Herkes dikkat etsin, yayı gerilmiş ok gibiyiz. Kınından çekilmeyi bekleyen keskin bıçak gibiyiz.

'MAAŞLARI KESİLSİN'

Gelişmeler karşısında ilk önerim, 57 DEM milletvekilinin maaşının ve terör yuvasına ödenecek hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadele ve şehit ailelerine aktarılmasıdır.

İkinci önerim somut delille suçu sabit olan vekillerin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların mahkemeye çıkarılmasıdır.

Üçüncü önerim, yeni anayasa, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır.

Dördüncü önerim de, TBMM'de anlamını kaybeden kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeniden çizilmesidir. Merak ediyorum, AYM Başkanı şehit haberleri karşısında acaba ne hissetmişlerdir.



AYM BAŞKANINA: 'BAY ZÜHTÜ...'

Türkiye’nin hızını yavaşlatmak, yeni yüzyıl heyecanını azaltmak, milli birlik ve kardeşliğimizi yaralamak için menfur bir operasyon devrededir, bu operasyonda CHP’nin demlenmesi amaçlanmıştır.

(AYM Başkanı Arslan) Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz diyen Bay Zühtü, senin kumandan kimin elindedir, senin ipin kimin elindedir?

'ÖZEL'İN GİTTİĞİ YOL YOL DEĞİLDİR'

CHP yönetimi Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına geçmiştir. Özgür Özel zıvanadan çıkmış, zırzop ziyaseti ile bindiği dalı kesmeye başlamıştır. Bölücülük narkozu ile uyuşturulduğu ortadır. Ortak bildiriye imza atmayarak şehitlerimizin kemiğini sızlatan bugünkü CHP DEM kadar güvenlik tehdidir. Sayın Güler'den Meclis'i bilgilendirmesini isteyen zihniyet şuursuz ve çamurdur. Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahıs aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir. Bu mandacı siyaset teröre acil servis haline geldiği ortadadır. Bu tablo büyük risktir. CHP Genel Başkanı'nın Milli savunma bakanımıza saldırması alçaklıktır. Üst perdeden konuşan özelleşmiş esir zihniyet kaç kişinin aklını başına getirdi de böyle konuşmaktadır. Akıl olsa zaten böyle konuşamaz. Kahramanlarımıza dil uzatanların dilinin, parmak sallayanların da parmağının hesabını sorar bedelini misli ile ödetiriz. Bunların alayının aklını alırım. Milli savunma bakanımızın, komutanlarımızın ve askerimizin sonuna kadar arkasındayız. 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayan şahısla ilgili gereği yapılmıştır. Üç kuruşluk aklı ile beş kuruşluk konulma yapan Özel'in gittiği yol yol değildir.

Önümüzdeki seçimler terörün yedeğinde olanlarla Türkiye yanında duranlar arasında geçecektir. İnanıyorum ki 14-28 Mayıs seçimlerinde cumhur ittifakı muvakkiyetinin aynısı 31 Mart'ta da sergilenecektir. 2024'ün kazananı yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır."