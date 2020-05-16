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Bekin | Uygur Türkleri asıl desteği Türkiye’den bekliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Uygur Türkleri'nin ABD'den önce Türkiye'den somut adımlar beklediğini, bunun soydaşlık ve İslam kardeşliği hukuku açısından tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:20
Bekin | Uygur Türkleri asıl desteği Türkiye’den bekliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin | Uygur Türkleri asıl desteği Türkiye’den bekliyor

ABD Senatosu, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. 
Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Doğu Türkistan'daki kamplarda baskıya ve işkenceye maruz kalan soydaşlarımızın sorumluluğunun her şeyde önce Türkiye'ye düştüğünü dikkati çekti. 

ABD Uygur meselesine karşı samimi değil

Bekin şunları kaydetti: "Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Müslüman Uygur Türk kardeşlerimize yönelik insan hakları ihlalleri ve baskı politikaları sebebiyle Senatör Marco Rubio tarafından hazırlanan ve Xuar Komunist Parti Genel Başkanı Chen Quanguo başta olmak üzere Çin yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören bipartizan  yasa tasarısının ABD Senatosu tarafından kabul edilmesi ABD ile Çin arasında yaşanmakta olan ticari rekabetin farklı boyutlara taşınmasının bir tezahürüdür.

ABD yönetimi benzer şekilde İslam coğrafyasında Müslümanlara karşı  “proxy”(vekalet) savaşları yoluyla milyonlarca Müslümanın kanının akmasına ve kaotik ortamların oluşmasına sebep olurken,  Müslüman Uygur Türk kardeşlerimizi  Çinle yaşamakta olduğu sorunlar zincirinde sözde “adalet, özgürlük ve demokrasi” üçlemiyle küresel egemenlik güç devşirmesine yönelik bir manivela olarak kullanmaya çalışması tam bir paradoksal durum ortaya çıkarmaktadır."

Geciktikçe soydaşlarımız için sorun daha da derinleşebilir

Bekin Tükiye'nin gerekli girişimleri yapmakta gecikmesi halinde sorunun daha da derinleşebileceği uyarısında bulunarak şöyle konuştu: "Sincan Uygur Bölgesinde 2017’den beri yaşanmakta olan  ve son dönemlerde iyice ürkütücü boyutlarda seyretmekte olan bu kaotik durum karşısında ABD Senatosundan önce Türkiye’deki mevcut iktidarın el atması ve Çin hükümeti nezdinde gerekli  girişimleri yapması  müstacel bir durum ortaya koymaktadır. Türkiye’de iktidar ne yazık ki, Çin’e karşı uygulamakta olduğu  “denge siyaseti” gereği  Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yaşanmakta olan insanlık dramını görmezden gelmekte ve sessiz kalmaktadır. 

Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki; iktidar içinde bulunduğu konjonktürün gereğini yerine getirerek Müslüman Uygur Türklerinin mevcut durumunu görmezden gelmesi sorunun daha da derinleşmesine  ve  içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olabilir." 
 

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