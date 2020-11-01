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Burhan Kuzu, Koronavirüs'e yenik düştü | Virüse sosyal medya abartısı demişti

Türk siyasetinin renkli isimlerinden hukukçu Prof. Dr. Burhan Kuzu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

01 Kasım 2020 Pazar 10:15
Burhan Kuzu, Koronavirüs'e yenik düştü | Virüse sosyal medya abartısı demişti

Burhan Kuzu, Koronavirüs'e yenik düştü | Virüse 'sosyal medya' abartısı demişti



Türkiye onu Başkanlık Sistemi tartışmalarıyla tanıdı. Başkanlık sistemi konusunda hazırladığı Anayasa taslağıyla 2007 yılından itibaren Türk siyasetinin en renkli simaları arasında yer alan hukuk adamı Prof. Dr. Burhan Kuzu, bir süre önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Burhan Kuzu geçtiğimiz mart ayında koronavirüs için 'Sosyal Medya abartısı' demişti.

Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu vefat etti.

Üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı. 

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Covıd 19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4’te vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"

BAKAN KOCA'DAN MESAJ

Saülık Bakanı Fahrettin Koca Burhan Kuzu'nun vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayınlardı. 

 Kuzu'nun vefatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" dedi. 

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Son Güncelleme: 01.11.2020 10:24
Anahtar Kelimeler:
Burhan KuzuKoronaCOVID19
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