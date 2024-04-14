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Bursalı'dan Monoca istakozuna, Erdoğan'lı savunma 

Bayam sonrası ailesiyle birlikte gittiği Monaco'da yediği istakozu paylaşan AK Partili Şebnem Bursalı kendisine yönelik eleştirilere cevap verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti

14 Nisan 2024 Pazar 20:26
Bursalı'dan Monoca istakozuna, Erdoğan'lı savunma 






Bursalı'dan Monoca istakozuna, Erdoğan'lı savunma 

Sosyal medyada son iki gündür konuşulan AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı'nın yemek görseliyle ilgili tartışmalara ilk yanıt geldi.  Monaco’da ıstakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşmasına tepki gösterenleri gündem değiştirmekle suçladı. AK Partili gazeteci ve yazarlar ile parti kurmaylarının tepkisine neden olan istakozlu paylaşıma Şebnem Bursalı 'Asıl hedef partim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan' dedi. Bu arada bir başka AK Partili'nin Maldivler'den yaptığı paylaşım gecenin tuzu biberi oldu. AKP'nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz de Maldivler tatilinden fotoğraf paylaşınca ortalık karıştı

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco'da ıstakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşması tepki çekmişti.


Bursalı, ıstakoz eleştirilerinin gündem değiştirmeye yönelik çabalar olduğunu söyledi. X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı:


“Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur. 30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum sn Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur.

Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken, bunu fırsat bilip Antalya’daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum!

İstanbul’un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya’da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz!”

AKP'li Mücahit Birinci, Bursalı'nın bu paylaşımına sert bir dille tepki göstererek, partilileri uyarmıştı.

Birinci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
BursalıMonacoIstakoz
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