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CHP; Bu işte bir damla mürekkebi olan vatan hainidir

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çok sert Atatürk Havalimanı tepkisi sert oldu. Kılıçdaroğlu: ‘Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir’

16 Mayıs 2022 Pazartesi 23:36
CHP; Bu işte bir damla mürekkebi olan vatan hainidir

CHP; Bu işte bir damla mürekkebi olan vatan hainidir

Atatürk Havalimanı'nın yıkımı, pistlerin kırılması için yüzlerce iş makinasının harekete geçmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalarla ilgili çok sert açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı ile ilgili bir açıklama yaptı.

"Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler?" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Büyük değişim öncesinde, 5’li çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp, seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır? Burada asıl korku nedir? İşlenen günahların bedeli olarak, üçüncü havalimanının kamulaştırılma korkusu mu? Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı’nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi?

Peki bunların Katarlı veya S. Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Onlar burada rahat edebileceklerini mi zannediyorlar? Yok edilen Atatürk Havalimanı’nın değerini de çetelerden, onların siyasal ayağından ve yabancı suç ortaklarından alacağımızı bilmiyorlar mı? Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin. Bu işte yer almış herkese son bir lafım olsun: Bu iş “Talimat aldım, mecburdum. diyeceğiniz bir iş değildir, bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz!
Kılıçaroğlu Suudi Arabistan ve Katarlılara yaptığı çağrıyı Arapça olarak da paylaştı.

KAFTANCIOĞLU: YARIN SAAT:11.00’DE ATATÜRK HAVALİMANI’NA GİDİYORUZ

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yıkımı protesto için 17 Mayıs Salı, saat 11.00’de İstanbul Havalimanı’na gideceklerini duyurmuştu.

Kaftancıoğlu, “Yarın saat:11.00’de Atatürk Havalimanı’na gidiyoruz. Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz. Vatandaşın Atatürk Havalimanı çığlığı: Felaket… İsraf… Rezalet…” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ PROTESTO ETTİ

İYİ Parti gençlik teşkilatı mensupları ise Atatürk Havalimanı’na giderek protesto düzenledi.

İYİ Partililerin açıklamasında, “Bu yıkım girişimi AKP iktidarının, cumhuriyet miraslarımıza olan ihanetlerinden yalnızca biri. Bu yıkım, bir metro durağını dahi doğru noktaya denk getiremeyen AKP iktidarının son çırpınışlarıdır. Bu yıkım, Atatürk'ün adından dahi ürken iktidarın son kıvranışlarıdır” ifadelerine yer verildi.

İDDİA İYİ PARTİLİ KIDIK'TAN GELMİŞTİ

Atatürk Havalimanı hakkında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık, İstanbul Havalimanı işletmesinin Abu Dabi Havalimanı'nın işletmecisi AUH firmasına satılması için görüşmelerin sürdüğünü iddia etmişti.

Kıdık, "Abu Dabili firma, İstanbul'un Avrupa yakasında başka bir havalimanı istemiyor. Bu nedenle İstanbul Havalimanı’nı satabilmek için Atatürk Havalimanı’nı feda ediyorlar, garanti veriyorlar. Şimdi burayı alacak olan, Türk Hava Yolları'nın (THY) üzerine de çökecek mutlaka” demişti.

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Atatürk HavalimanıChpKemal Kılıçdaroğlu
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