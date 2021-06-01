CHP Su araştırmaları Komisyonu Ergene'ye gidiyor
Başta kuraklık, kirlilik ve yanlış su yönetiminden kaynaklı sorunlar olmak üzere su güvenliği ve stresine dair bilgi toplamak, araştırma yapmak tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulan CHP Su Araştırmaları Komisyonu, ilk incelemesini Ergene Havzasında gerçekleştirecek.
Deniz Salyası da Araştırılacak
Su Araştırmaları Komisyonuna Trakya Milletvekilleri de Eşlik Edecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığında Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu’dan oluşan Su Araştırmaları Komisyonu'nun Ergene Havzası'nda yapacağı incelemeye Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Kırklareli Milletvekilleri Vecdi Gündoğdu ve Turabi Kayan da katılacak.