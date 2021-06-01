CHP Su araştırmaları Komisyonu Ergene'ye gidiyor



Başta kuraklık, kirlilik ve yanlış su yönetiminden kaynaklı sorunlar olmak üzere su güvenliği ve stresine dair bilgi toplamak, araştırma yapmak tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulan CHP Su Araştırmaları Komisyonu, ilk incelemesini Ergene Havzasında gerçekleştirecek.

Deniz Salyası da Araştırılacak

Su Araştırmaları Komisyonuna Trakya Milletvekilleri de Eşlik Edecek

Türkiye’deki 25 Havza içerisinden seçilecek belirli havzalarda incelemelerde bulunmayı planlayan komisyon, Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesi üzerine deniz salyasıyla da ilgili incelemelerde bulunacak. Heyet incelemeleri sonrasında, tespit ve önerilerini sunacağı bir rapor hazırlayarak konuyu kamuoyu ve TBMM gündemine taşıyacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığında Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu’dan oluşan Su Araştırmaları Komisyonu'nun Ergene Havzası'nda yapacağı incelemeye Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Kırklareli Milletvekilleri Vecdi Gündoğdu ve Turabi Kayan da katılacak.