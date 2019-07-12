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Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

 Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti.

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

 Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti.

12 Temmuz 2019 Cuma 08:26
Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

   Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti.AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat tedavi gördüğü Ankara Bayındır Hastanesinde hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Bayındır Hastanesi'nde tedavi gören Fırat'ı ziyaret etmişti.
Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir?

   Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Ağustos 1943 yılında Adıyaman Kâhta'da dünyaya geldi. Babasının ismi Ali, annesinin ismi Münevver'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Serbest avukatlık, çiftçilik ve ihracatçılık işiyle uğraştı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucular Kurulu Üyesi oldu.

   Dengir Mir Mehmet Fırat, 21. Dönemde Adıyaman, 22. Dönemde Mersin, 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi oldu. 21 ve 22. Dönemde Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde yer aldı.

(Sabah)

Anahtar Kelimeler:
Dengir Mir Mehmet Fırat
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