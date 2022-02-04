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Diyanet'e torpil mektubuna, Elitaş'tan 'Uygunsa' savunması

Hile, adam kayırma, torpil ve rüşvet  gibi kavramların 'Kapısının önünden bile geçmemesi' gereken kuruma 'Torpil' mektubu gönderen AKP'li iki vekili, aynı partiden Mustafa Elitaş'tan savunma geldi.

04 Şubat 2022 Cuma 00:32
Diyanet'e torpil mektubuna, Elitaş'tan 'Uygunsa' savunması

Diyanet'e torpil mektubuna, Elitaş'tan 'Uygunsa' savunması

Diyanet'e torpil mektubunda önemli gelişme. AKP'li iki vekilin Diyanet İşleri'ne yolladığı torpil mektubuna ilişkin eleştirilen yükselirken, konuyla ilgili ilk açıklama AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi.

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin, Van Müftülüğü'ne, mülakatlara girecek yakınları için yazdığı yazılar Meclis Genel Kurulu’nda da gündeme geldi. 

Engin Altay'ın tepki gösterdiği mektuba ilişkin açıklamada bulunan Mustafa Elitaş ise, yaptığı savunmayla dinleyenleri şaşkınlığa uğrattı. 

"HİÇ Mİ ALLAH KORKUNUZ YOK?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, torpilin devletin kılcal damarlarına girdiğini söyledi, iki milletvekilinin müftülüğe yazdıkları yazıları okudu.

Diyanet İşleri Başkanı’na seslenen Altay, şunları kaydetti:

“Bu torpil ilişkilerine din hizmetlerinde ne kadar göz yumacaksın? Hiç mi Allah’tan korkunuz yok? Din görevlisi seçeceğiz; müezzin, imam her neyse… Ya, burada torpil olabilir mi? Görevin gerektirdiği niteliklere kim daha çok sahipse o olur. Adalet Bakanına, İçişleri Bakanına yazıyorsunuz, yazın, lanet olsun. KPSS’de 1’inci olanı mülakatta eliyorsunuz ama Sayın Başkan, bu olmaz. Bu inandığımız, İslam inancının bütün değerlerini ters yüz eder. Böyle bir şey olamaz.”

"UYGUNSA, MÜMKÜNSE"

Altay’ın sözlerine AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yanıt verdi.

Söz konusu yazıların bir talimat olarak değil sadece “Uygunsa, mümkünse” diye ifade edilen bir cümle olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Elitaş’a CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri alkışla ve gülerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet
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