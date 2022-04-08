Esenyurt Belediyesi'nde kopya rapor skandalı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlık yaptığı Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde, AKP grubunun hazırlamış olduğu denetim raporundaki ifadelerin İBB’den kopyalanıp yapıştırıldığı ortaya çıktı.

Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

DİLEKÇEYİ İBB'DEN KOPYALADILAR

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlık yaptığı toplantıda, AKP grubunun hazırlamış olduğu, AKP’li denetim komisyonu başkanı Togay Çoban’ın başkanlığında hazırlanan rapora ilişkin 2 ayrı skandala imza atıldı. Raporda yer alan ifadelerin, İBB’ye ait rapordan kopyalandığı ortaya çıktı.

HALK SÜT ŞARTNAMESİYLE PATATES-SOĞAN ELEŞTİRİSİ

Esenyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yazılan dilekçede “5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi uyarınca görev yapmakta olan Denetim Komisyonumuzca incelenmek üzere İBB’nin 31/12/2021 tarihi itibariyle iştirakleriyle olan borç alacak durumları (tüm iştirakler ayrı ayrı belirtilerek) ile ilçe belediyeleriyle olan borç alacak durumlarının (tüm belediyeler ayrı ayrı belertilerek) Excel formatında fiziki olarak ve dijital ortam üzerinden 21/03/2022 tarihine kadar komisyonumuza gönderilmesini rica ederim” denildi. Dilekçenin İBB’den alındığı ve diğer belediyelere gönderdiği "(tüm belediyeler ayrı ayrı belirtilerek)" kısmının çıkarılmadığı görüldü.

Diğer bir skandal ise sosyal yardımlarla ilgili yapılan denetimlerde ortaya çıktı. Niğde’den patates ve Amasya’dan soğan alınarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılmasını da eleştiren denetim komisyonu üyelerinin, İBB’nin ihale şartnamesinden kopyalandığı ortaya çıktı. Kooperatiflerden alınan patates ve soğanla ilgili rapora “İstanbul ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İktisadi İşletmesinden satın alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

"BİR DİLEKÇEYİ DAHİ DOĞRU YAZAMAYAN KİŞİLER"

Söz konusu olaya ilişkin açıklama yapan Başkan Bozkurt, "Esenyurt Belediyesi’nin bir dilekçeyi dahi doğru yazamayan kişiler tarafından denetlenmesini hayretle izliyoruz" dedi.

Bozkurt, denetim raporunun nasıl hazırlanacağının bilinmesinin ve çözüm odaklı olunmasının gerekliliğinin altını çizerek, "Tamamen ithamla dolu ve yanlış bilgilerden ibaret bir sunum izledim, çok üzüldüm. Belediye başkanı olarak hiçbir şekilde faydalanmadım ve faydalanamayacağımı da anladım" ifadelerini kullandı.

Denetim komisyonu raporu, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP’li meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.