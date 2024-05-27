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Eski bakan Bekir Pakdemirli 9 ay daha bekleyemedi

Türk çiftçisi yerine yabancı ülkelerin ziraat sektörünü ithalatla destekleyen, et ithal ederek onlarca ülkenin üreticisi ile ithalatçı AKP yandaşı ihya eden Bekir Pakdemirli yeniden gündemde

27 Mayıs 2024 Pazartesi 22:07
Eski bakan Bekir Pakdemirli 9 ay daha bekleyemedi






Eski bakan Bekir Pakdemirli 9 ay daha bekleyemedi


Hatalı politikaları ile Türk tarımını bitirme noktasına getiren, orman yangınlarında Türk Hava Kurumu'na ait uçakları kullanmamak için inanılmaz mazaretler üreten Bekir Pakdemirli, BİM'e bağımsız yönetim kurulu olduğu ortaya çıktı. Pakdemirli'nin bakanlık görevinden alınmasının ardından 3 yıl beklemesi gerekiylordu. 

10 Temmuz 2018 ile 4 Mart 2022 arası dönemde eski Tarım ve Ormancılık Bakanı olan Bekir Pakdemirli’nin kamu görevinden ayrıldıktan sonra aynı alanda özel sektöre geçmek için 3 yıl beklemesi gerekiyordu.

Gazete Pencere’nin aktardığı habere göre, AKP'li eski Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'nin BİM'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Bekleme süresinin dolmasına henüz 9 ay varken BİM'de bağımsız yönetim kurulu üyeliğine başvuran Pakdemirli'ye SPK'dan da onay geldi.


“İLGİLİ KONULARDA 3 YIL GÖREV ALAMAZLAR”


Kamu görevlerinden ayrılanlar hakkında belirtilen kanunda ise "Görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar" ifadeleri yer alıyor.

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Son Güncelleme: 27.05.2024 22:27
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
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