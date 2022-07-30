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Gazeteci Özlem Gürses'den çok önemli 'Bilgi sızdırma' iddiası

Ankara Kulisleri, gazeteci Özlem Gürses'in bürokrasiden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na önemlyi bilgilerin sızdırıldığı iddiası ile çalkalanıyor.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:34
Gazeteci Özlem Gürses'den çok önemli 'Bilgi sızdırma' iddiası

Gazeteci Özlem Gürses'den çok önemli 'Bilgi sızdırma' iddiası


Gazeteci Özlem Gürses, Youtube için çektiği bir videoda dikkat çeken iddialarda bulundu.

Bürokrasiden CHP'ye ve 6'lı masaya bilgi geliyor diyen Gürses, hükümetin atacağı adımları muhalefetin önceden öğrendiğini dile getirdi. Bunu KYK örneği üzerinden değerlendiren Gürses, KYK borçlarının faizlerinin silinmesi adımının, muhalefetin önceden öğrendiğini ve Kılıçdaroğlu'nun bunun üzerine tweet attığını söyledi.

"MUHALEFET HÜKÜMETİN HAMLELERİNE İLİŞKİN İÇERİDEN BİLGİ ALIYOR"

Muhalefetin hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi aldığını söyleyen Gürses, "Bunu da başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Eğer seçimde iktidar değişirse, bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz bilmiyorum ama kararnamelerin, sözleşmelerin altına imza atan bürokratlar hakkında işlem yapacağını söyledi Kılıçdaroğlu" diye konuştu.

"MUHALEFET İKTİDAR ADIM ATMADAN ÖNCE ÖĞRENİYOR"

CHP liderinin, söz konusu adımların tweetlerini atarak ya da video çekerek dile getirip 'tarihe geçtiğini' ifade eden Gürses, "Dolayısıyla bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar, kesenin ağzı açıldı. Bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışıyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önce öğreniyor" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Sarayözlem GürsezSızdırma
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