Gülizar Biçer Karaca | Muhtar maaşlarından kesinti yapılamaz

Gülizar Bizer Karaca | Muhtar maaşlarından kesinti yapılamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Av. Gülizar Biçer Karaca, muhtar maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, asgari ücret düzeyine çıkarılan muhtar maaşlarıyla ilgili yasanın TBMM’den geçtiğini, asgari ücret düzeyinde muhtar maaşlarının 15 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerli olduğunu hatırlatarak muhtarlardan “sehven” denilerek asgari ücret tutarında yatırılan ücretin geri istenmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Gülizar Biçer Karaca; tek adamın kararlarını emir telakki ederek işlem yapanların kanuni yönetmelik, yönerge olmadan asgari ücret düzeyinde maaş yatırıp sonra da “pardon” diyerek yatırılan maaşları geri istemesinin kabul edilemezliğini vurguladı.

TEK ADAM SÖZLERİNİ EMİR TELAKKİ EDİP İŞLEM YAPIP SONRA DA “SEHVEN” DİYORLAR

Kanun, yönerge, genelge yok iken Partili Cumhurbaşkanının Muhtarlar Buluşmasında asgari ücret altında muhtar maaşı olmayacak vaadi ve verdiği söz üzerine; asgari ücret tutarında muhtarlara maaş yatıran yetkililerin, sonrasında kanun yokmuş geri istiyoruz kesintisi yapmasına dair resmi yazı yazdığını söyledi. “Sadece RTE konuşmasını emir telaki eden bir yönetim anlayışı, hukuksuzlukla karşı karşıyayız.” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca; 15 Nisan 2022’de resmi gazetede yayınlanan kanuna göre, muhtar maaşları en az asgari ücret olacak, muhtar maaşları yürürlük tarihi 15 Ocak 2022 tarihi olacak.” şeklindeki içeriğini açıkladı.

“Muhtarlara 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilmekte olup bu Ödenek net asgari ücret tutarının altında kalmıştır. Maddeyle, muhtar ödeneklerinin net asgari ücret tutarına tamamlanması amaçlanmaktadır. Bu ödeneğin net tutarının net asgari ücret tutarının altında kalması halinde aradaki fark, ödenek için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenir."

MUHTARLARIN MAAŞLARI, EKSİK OLANLARI DA TAMAMLAYARAK ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE BAYRAMDAN ÖNCE YATIRILMALI

Muhtarların maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasına dair maddeye özel yürürlük tarihinin 15.01.2022 tarihi olduğunu hatırlatan Gülizar Biçer Karaca, 2 belgeyi kamuoyunun takdirlerine sundu:

“Muhtarların maaşlarından fazla ödedik deyip kesmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı sözlerini kabul ettim, kanuna ihtiyaç duymadan maaşlarınızı asgari cüret düzeyinde yatırdım, yanlış yapmışım maaşınızdan kesiyorum diyor. Kesinti yapamazsınız. Kanun 15 Ocak 2022 diyor. Muhtarların maaşlarını 15 Ocak 2022 tarihinden itibaren, eksik olanları da tamamlamak kaydıyla asgari ücret düzeyinde yatırmak zorundasınız.” dedi.