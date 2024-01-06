Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hulki Cevizoğlu, Erdoğan ile aynı karede olmak isterken...

AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı karede gözükmek için yaptığı hareketler sosyal medyada günün olayı oldu.

06 Ocak 2024 Cumartesi 11:07
Hulki Cevizoğlu, Erdoğan ile aynı karede olmak isterken...






Hulki Cevizoğlu, Erdoğan ile aynı karede olmak isterken....

Gözlerindeki ışıltıyla ekonomiyi anlatmasıyla akıllarda kalan AKP Mersin Milletvekili Nurettin Nebati'nin bir Binali Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu partililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resim çektirme gayretinin bir benzeri yeniden yaşandı. 

Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı kareye girmek için verdiği mücadele, sosyal medyada gündem oldu.


6 bin 992 yeni polis memurunun göreve başlaması ve bin 573 yeni aracın hizmete alımı için düzenlenen tören, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda yapıldı.

Tören sonundaki fotoğraf çekimine ise AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu damga vurdu.

Cevizoğlu, Erdoğan'la aynı kareye girebilmek için büyük çaba sarf etti. Ancak Cevizoğlu, tüm uğraşlarına rağmen fotoğraf çekiminde Erdoğan’ın yanında yer alamadı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.
 

Anahtar Kelimeler:
KareHulkiHulki CevizoğluFotoğrafErdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalette torpil kameralara takıldı
Adalette torpil kameralara takıldı
Avcılar'ın Sorunu İmar! CHP Adayı Mimar 
Avcılar'ın Sorunu İmar! CHP Adayı Mimar 
Yargıda Can Atalay kaosu | AYM kararın dinleyen yok
Yargıda Can Atalay kaosu | AYM kararın dinleyen yok
CHP'nin bildirisine Özgür Özel'den 'Örgüt adlı' savunma
CHP'nin bildirisine Özgür Özel'den 'Örgüt adlı' savunma
Bahçeli AKP'ye kuzu, muhalefete şahin oldu
Bahçeli AKP'ye kuzu, muhalefete şahin oldu
AKP ortağı HÜDA Par | Özerklik ve eyalet sistemi tartışılsın
AKP ortağı HÜDA Par | Özerklik ve eyalet sistemi tartışılsın
Sarıyer'de aday değişikliği CHP için risk olur mu?
Sarıyer'de aday değişikliği CHP için risk olur mu?
CHP belediye başkan adaylarını açıkladı | Tam liste
CHP belediye başkan adaylarını açıkladı | Tam liste
Nasuh Mahruki Beşiktaş için adaylığını açıkladı
Nasuh Mahruki Beşiktaş için adaylığını açıkladı
Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen için kulp arıyorlar
Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen için kulp arıyorlar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim