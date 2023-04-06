İYİ Parti'de 10 milyon şoku

Milletvekili aday listelerinin belirlenmesine çok kısa bir süre kala, listelerin belirlenmesi ile alakalı olarak ortaya çıkan dedikodular krize neden oluyor.

En son skandala konu olan iddialar deprem bölgesindeki Kahramanmaraş İYİ Parti'den geldi.

10 Milyon liraya Milletvekilliği listesinde 1. sırayı garantilediği iddia edilen Ahmet Çabukel

Kahramanmaraş eski İl Başkanı'in milletvekilliği aday listesinde birinci sıradan yer almak karşılığında Ankara ve Kahramanmaraş'ta 10 Milyon TL dağıttığı iddiası İnde krize neden oldu.

İddialar üzerine İYİ Parti yönetiminin konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiği ve herhangi bir adaydan, adaylık başvurusu ücreti hariç, para talep edilmediği, dolayısıyla sıraların para karşılığı satıldığı iddialarına hassasiyetle yaklaşıldığı duyuruldu.

Kahramanmaraş millevekili 1. sırasının parayla satıldığı iddialarının kaynağındaki eski il başkanı Ahmet Çabukel'in Ankara'ya çağrıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş gibi Ankara, İstanbul ve Mersin'de de sıralamaların belirlenmesi konusunda kirli ilişkiler olduğu dedikoduları İYİ Parti Genel Merkezi'ni teyakkuz haline getirdi.

Genel Başkan Meral Akşener'in kurmaylarına, 'Partimizde çıkar ilişkisiyle milletvekili aday listesi belirlenmez. Adaylar belirlenirken kariyerleri, parti mensubiyeti ve bölgelerindeki itibarları ön planda olacaktır. Hiç kimse kirli ilişkilere tevessül etmesin. 2018 seçimlerinden aldığımız tecrübe ile bu seçimin listelerini belirleyeceğiz' diyerek talimat verdiği öğrenildi.