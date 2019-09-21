İYİ Parti Tekirdağ il teşkilatı kaynıyor





Trakya'da teşkilatlanmasını tamamlayan ve vatandaşlar arasında oldukça ilgi gören İYİ Parti Tekirdağ İl Teşkilatı'nda, partiye emek ve gönül veren isimler ile yeni başkan arasında buzlar erimiyor. Parti'nin Tekirdağ Kurucu il başkanı Sevil Erkan'ın milletvekili adaylığı için istifa etmesinin ardından Genel Merkez tarafından görevlendirilen yeni başkanı Sertaç Alkaya, çok sayıda teşkilat görevlisini uzaklaştırması tabanda da tepkilere neden oluyor.

Teşkilat üyeleri arasında haberleşmenin sağlanması için kurulan whatsapp grubunda eski üyeleri atan Başkan Sertaç Alkaya'ya tepki gösteren üyeler "Parti için verdiğimiz emeğin karşılığını beklemiyoruz. Ama yeni başkanın İYİ Parti'ye gönül verenleri rencide eder davranışları partiye zarar veriyor" uyarısında bulundu.

İYİ Parti teşkilatında yeni yönetimin, Alkaya'nın yakın arkadaş grubu tarafından oluşturulduğun öne süren üyeler, durumu genel merkeze de ilettiklerini, hoşnutsuzluğun ilçe teşkilatlarına da sıçradığını ileri sürüyor.

Sertaç Alkaya, daha önce de, ittifak ortağı CHP'li belediyeleri iş bilmezlikle suçlayan ifadeler kullanmıştı.