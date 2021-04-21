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Kabine'de değişiklik geliyor | Bakanlık ikiye bölündü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ikiye bölündü. Yeni kurulan iki yeni bakanlığa gece yarısı atamalar yapıldı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 01:06
Kabine'de değişiklik geliyor | Bakanlık ikiye bölündü

Kabine'de değişiklik geliyor | Bakanlık ikiye bölündü



Cumhurbaşkanlığı'nın 73 numaralı genelgesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeniden kuruldu. 2018 yılında Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne geçişi sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın lağvedilerek tek bakanlık altında kurulmasının üzerinden 3 yıl geçmişti. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı. Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı. Yeni kurulan  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin atandı.

İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Derya Yanık. siyasete İstanbul il teşkilatında atıldı. AK Parti İstanbul il teşkilatı kurucuları arasında yer aldı, İBB'de meclis üyeliği yapan Yanık çok sayıda TV programında AK Parti adına yer almıştı.

Son Güncelleme: 21.04.2021 01:46
Anahtar Kelimeler:
Bakanlık
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