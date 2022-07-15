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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan F-16 açıklaması

ABD yönetiminin, Türkiye'ye uyguladığı örtülü silah ambargosunda son tango. Parasını ödediğimiz, üretim ortağı olduğumuz F-35 programından çıkarılan Türkiye'ye F-16 satışı şarta bağlandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu duruma sert tepki verdi.

15 Temmuz 2022 Cuma 18:08
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan F-16 açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan F-16 açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin, Türkiye’ye F-16 satışını sınırlandıran önergeyi kabul etmesine yönelik açıklama yaptı. ABD'ye "Bu konuda suçlu arayacaksanız, suçlusu biziz. Varsa bir sorununuz, bizimle halledin" diye seslenen Kılıçdaroğlu, Erdoğan yönetimindeki iktidara sert çıktı.

Türkiye’nin geçen ay Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazını geri çekmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’ye F-16 satılmasını desteklediğini açıklamıştı.

ABD'de Türkiye'ye F-16 satışının kısıtlanmasını öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Tasarıda ‘ABD başkanının Türkiye’ye F-16 satışının ABD’nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması’ ve ‘F-16’ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması’ şartları yer alıyor.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyeleri Chris Pappas ve Frank Pallone’un hazırladığı önerge Kongre’nin her yıl geçirdiği Ulusal Savunma Yetki Yasası’na (NDAA) ek önerge olarak sunuldu. Değişiklik, 244’a 179 oyla kabul edildi.

Eklemenin içinde bulunduğu NDAA tasarısına eklemeler oylandıktan sonra tasarının tamamı Genel Kurul’da oylanacak.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılmamız ve paramızı geri alamamamız yetmiyormuş gibi, yalvar yakar duruma düşürüldüğümüz F-16 uçaklarını nerede kullanıp nerede kullanamayacağımıza dair şartlar koymaya kalktığını görüyoruz" dedi.

ABD'ye seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu konuda suçlu arayacaksanız, suçlusu biziz. Varsa bir sorununuz, bizimle halledin" ifadelerine yer verdi.

"YETMİYORMUŞ GİBİ, YALVAR YAKAR DURUMA DÜŞÜRÜLDÜĞÜMÜZ..."

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şu şekilde: 

Daha NATO'daki imzanın mürekkebi kurumadan Finlandiya ve İsveç’ten gelen skandal açıklamalar, Erdoğan'ın yine hiçbir şey alamadan imza attığını gösterdi. Şimdi de skandalın F-16 meselesinde devam ettiğini görüyoruz.

Yatırımcılarından (sahiplerinden) biri olduğumuz F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılmamız ve paramızı geri alamamamız yetmiyormuş gibi, yalvar yakar duruma düşürüldüğümüz F-16 uçaklarını nerede kullanıp nerede kullanamayacağımıza dair şartlar koymaya kalktığını görüyoruz.

"ERDOĞAN, SANA NE YAPMAN GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEYİM"

Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim yine söyleyeceğim, Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor.

Erdoğan ucuz propagandalar dışında elle tutulur hiçbir şeyi bu ülkeye kazandıracak durumda değildir. Öyle "dış güçler" demeyi falan bıraksınlar. Batı, Erdoğan rejimine düşman değildir. İddia ediyorum, Batı çok şey bildiği ve elinde tuttuğu bu tarz liderlere bayılır ve destekler.

Şimdi Erdoğan, sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Çık ve de ki "Ben imza attım ama muhalefet bunun onaylanmasını parlamentoda engelleyecek, kendi grubumda da bu konuda kontrolüm tam değil."

"F-35 VE S-400 KONULARINDA ANLAŞMADAN DA O MASADAN KİMSE KALKMASIN"

Yeter ki Türkiye masaya yeniden otursun. Tek bir şartımız var. Bu sefer sadece çevirmen hanım kızımızı yanına alarak iş görmeye çalışma sakın, bırak bu işin ehli diplomatlar işlerini yapsınlar. F-35 ve S-400 konularında anlaşmadan da o masadan kimse kalkmasın.

Buradan ABD’ye sesleniyorum. Bu konuda suçlu arayacaksanız, suçlusu biziz. Varsa bir sorununuz, bizimle halledin.

Ayrıca çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır.

BIDEN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için Kongre’nin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ancak çoğu Kongre üyeleri Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Joe Biden Kongre’den onay isterken “Türkiye’ye F-16 satmalıyız. Bunun için kongrenin onayına ihtiyaç var. Kongre bunu onaylayacak” demişti.
 

Anahtar Kelimeler:
ChpF16
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