Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kılıçdaroğlu beşyi çete organizasyonuna sert çıktı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bazı iş insanlarının, parti kurmaylarını 'Beşli Çete' üyeleriyle bir araya getirmeye yönelik haber organizasyonu içinde olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

09 Eylül 2022 Cuma 18:00
Kılıçdaroğlu beşyi çete organizasyonuna sert çıktı


Kılıçdaroğlu 5'li çete organizasyonuna sert çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı sermayedarların birtakım medya üzerinden, bazı CHP kurmaylarının beşli çetelerle görüştüğüne dair haberler yayacağına ilişkin bilgi aldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.


Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir grup toplantısında, "Ya bana katılın, ya önümden çekilin" çıkışında bulunan Kılıçdaroğlu, bu cümlesini kendi yol arkadaşlarına söylediğini belirterek, "5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız" dedi.

"Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız.

“AK Parti’nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler” demeyenler yol arkadaşım olacak. Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor.

Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam. Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal’de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler.

Gelenler; çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola"

Kılıçdaroğlu, peş peşe yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:


 

CHP 99 yaşında | Karaca'dan 100. yıl çağrısı
CHP 99 yaşında | Karaca'dan 100. yıl çağrısı
MHP ilçe başkanı tutuklandı, hakim ve savcı sürüldü
MHP ilçe başkanı tutuklandı, hakim ve savcı sürüldü
Üzüm üreticisi böyle seslendi | Hep zengini gören devlet bizi gör gari
Üzüm üreticisi böyle seslendi | Hep zengini gören devlet bizi gör gari
Lüleburgaz'da yeni rant alanına karşı tepkiler sürüyor
Lüleburgaz'da yeni rant alanına karşı tepkiler sürüyor
Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti
İYİ Parti, Peker'in iddiaları için suç duyurusunda bulundu
İYİ Parti, Peker'in iddiaları için suç duyurusunda bulundu
Peker'in iddiaları savcılıkta | 11 isim hakkında suç duyurusu
Peker'in iddiaları savcılıkta | 11 isim hakkında suç duyurusu
CHP nihayet harekete geçti | Peker'in iddiaları yargıya taşınıyor
CHP nihayet harekete geçti | Peker'in iddiaları yargıya taşınıyor
Anahtar Kelimeler:
Beşli çeteKemal KılıçdaroğluChp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP 99 yaşında | Karaca'dan 100. yıl çağrısı
CHP 99 yaşında | Karaca'dan 100. yıl çağrısı
Ankaralı muhtarlar, Mansur Yavaş'tan havaalanı istemiş
Ankaralı muhtarlar, Mansur Yavaş'tan havaalanı istemiş
Son seçim anketi | Muhalefet oyları artıyor, AKP oyları düşüyor
Son seçim anketi | Muhalefet oyları artıyor, AKP oyları düşüyor
İYİ Parti'den Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusu
İYİ Parti'den Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusu
MHP ilçe başkanı tutuklandı, hakim ve savcı sürüldü
MHP ilçe başkanı tutuklandı, hakim ve savcı sürüldü
Akşener | Üç yıl içinde Suriyeli'lerin tamamını göndereceğiz
Akşener | Üç yıl içinde Suriyeli'lerin tamamını göndereceğiz
Altılı masadan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu mesajlar
Altılı masadan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu mesajlar
Lüleburgaz'da yeni rant alanına karşı tepkiler sürüyor
Lüleburgaz'da yeni rant alanına karşı tepkiler sürüyor
Peker'in listesine giren isimlerin tamamı hakkında suç duyurusu
Peker'in listesine giren isimlerin tamamı hakkında suç duyurusu
Afganistan'dan akrabası gelmiş | DP liderine ev sahibi şoku
Afganistan'dan akrabası gelmiş | DP liderine ev sahibi şoku

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim