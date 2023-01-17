Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kılıçdaroğlu'ndan SADAT Kumpasına tepkiler sürüyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında SADAT kumpasına tepkisini daha da artırdı. 'Be müptezeller! Be çakallar!' diyerek seslenen Kılıçdaroğlu " Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim" dedi.

17 Ocak 2023 Salı 14:46
Kılıçdaroğlu'ndan SADAT Kumpasına tepkiler sürüyor

Kılıçdaroğlu'ndan SADAT Kumpasına tepkiler sürüyor



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu SADAT kumpasına çok sert tepki göstererek, "Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden bu çetelere, mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan gelin görüşelim" dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"*Hangi sorunun nasıl çözüleceğinin en iyi bilen partinin CHP olduğunu artık herkes biliyor. Türkiye'de yaşayan her vatandaşı dertten kurtaracağız. Yaşadıkları ızdıraptan kurtaracağız. Bu memlekete huzuru, adaleti getireceğiz, getireceğiz ve getireceğiz. Türkiye güçlü bir ülke, beraber çalıştığımız süre içinde sorunları bize aktardığınız zaman her sorununuzu not alıyoruz. İşin uzmanlarıyla beraber oturuyoruz, tartışıyoruz. Ürettiğimiz çözümler masa başı çözümler değil, sahadan elde ettiğimiz verilerden de yola çıkarak ürettiğimiz çözümler.

*Halk ne bekliyor? Vatandaş önce ekonomide istikrar bekliyor. Gerçekten de istikrarsız bir ekonomi var. Yarın sabah hangi ürünün fiyatı kaç olacak kimse bilmiyor. Oysa ekonomide istikrar, fiyat istikrarı en azından kişinin rahat geçinebileceği bir gelire kavuştuğunda onunla yaşamını sürdürmeyi beklemesi vatandaşın en doğal hakkıdır. Maaşına zam yapıyorsun ama peynire, soğana, ete çok daha yüksek zamlar yapıyorsunuz.

*Ev kiraları çok yüksek. Çocuklarımız, gencecik filiz gibi evlatlarımız işsiz. Yüzbinlerce ailenin suyu, elektriği, doğalgazı kesik. Bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Hiçbir hanenin elektriği, doğalgazı, suyu kesilmeyecek. Aile Destekleri Sigortasıyla hiç kimse kışın ortasında soğukta donmayacak, susuz kalmayacak. Bu sözü veriyoruz. İktidar sahipleri veremezler çünkü sarayda su, elektrik, doğalgaz kesilmez.

*SMA'lı çocuk sahibi olan annelere de sesleniyorum. Sizin içinde az kaldı diyorum. Hiç meraklanmayın. Çocuklarını SGK tarafından tedavi edilecek. Onların yaşaması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz.

*Vatandaşlarımız sınırlarımızın korunmasını istiyorlar. Mafya geliyor, Türkiye'de hesaplaşıyorlar. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Bize fotoroman Süleymanlar değil, memur Teomanlara ihtiyacımız var. Memur Teomanların sayısını arttıracağız. Bütün memurlar, memur Teoman gibi çalışacaklar.


SADAT KUMPASINA ÇOK SERT TEPKİ

*Bir televizyon programına katıldım. Sayın Uğur Dündar davet etti. Kendisi saygıdeğer, duayen bir gazetecidir ve onun programına katıldım. Sonra olanlar hepimizin malumu. Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net, sizin için geleceğiz diyorlar. Benim için beyefendiler gelecekmiş. Şimdi halkım beni iyi dinlesin. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. O da para, çok para. Halkımızdan çalınan bu para. Bu parayı çalan beşli çeteler var. Bu arada beşli çete dediğime bakmayın siz bunların kod ismi beşli aslında bunların sayısı binlerce. Kuruşu, kuruşu uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu Saray iktidarı sırasında devlet Hazinesi'nden bunlar ne kadar para çaldılar hesapladık. 418 milyar dolar. Tahsil edeceğim rakam budur. Sizden 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız. Önce benimle konuşup, anlaşmak istediler kapıyı yüzlerine kapattım. Bir sonraki aşamaya geçtiler. Bu işin içine bazı medya organlarını da soktular. Bunların hapislerde çıkan mafya artıkları var. Satın alınan araştırmacıları var, medya ünlüleri, satın alınan gazetecileri var. Tüm bunları yöneten merkezleri var. Sureti muhalefetten görünüp bir sürü insan da var... Her operasyona başvurdular ama bilmedikleri, anlamadıkları bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez.

*Artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden bu çetelere, mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan gelin görüşelim. Allah nasip ederse de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez ve durduramazsınız. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para, bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır o para, bu ülkenin parasıdır o para. Alacaksınız o paranın her kuruşunun tahsis edeceksiniz. Benim size vasiyetimdir bu. 418 milyar doları bunlardan alacaksınız.
 

Anahtar Kelimeler:
SADATSadat KumpasıChpKemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akşener: “Birinci parti çıkacağız, ben de başbakan olacağım”
Akşener: “Birinci parti çıkacağız, ben de başbakan olacağım”
Özelleştirilen limanlarda büyük vurgun
Özelleştirilen limanlarda büyük vurgun
BTP liderinden DEVA Partisi’ne Türklük cevabı
BTP liderinden DEVA Partisi’ne Türklük cevabı
Erkan Baş’tan Erdoğan’a | ‘Kolaysa emekli maaşıyla sen yaşa!’
Erkan Baş’tan Erdoğan’a | ‘Kolaysa emekli maaşıyla sen yaşa!’
CHP'li Sertel, internet düzenlemesine sert çıktı
CHP'li Sertel, internet düzenlemesine sert çıktı
İmamoğlu, 'Terör' soruşturmasına belgelerle cevap verdi
İmamoğlu, 'Terör' soruşturmasına belgelerle cevap verdi
TİP, Takvim ve Yeni Şafak hakkında suç duyurusunda bulundu
TİP, Takvim ve Yeni Şafak hakkında suç duyurusunda bulundu
Kılıçdaroğlu | Sinan Ateş suikasti konusunda çok şey biliyoruz
Kılıçdaroğlu | Sinan Ateş suikasti konusunda çok şey biliyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl için anlamlı mesaj
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl için anlamlı mesaj
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan, grevdeki işçilere destek
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan, grevdeki işçilere destek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim