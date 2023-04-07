Kılıçdaroğlu'nun yasaklanan videosu izlenme rekoru kırdı



14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi AKP iktidarının yasaklama ve gözaltı politikaları ile yıldırmak istediği muhalafetin uyguladığı reklam yöntemleri sosyal medyada izlenme ve beğeni rekorları kırıyor.

Buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler... pic.twitter.com/BiAw5EGUpc — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 7, 2023

Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın'nun beşli çete ve kamu kaynaklarının yağmalanmasını konu alan reklam videosu ana akım medya kanallarında yayınlanmasına engel konuldu. Bu arada CHP ve Kılıçdaroğlu'nun reklam filminin hangi kanallarda yasaklandığı henüz bilinmiyor.

Söz konusu engel haberini sosyal medya takipçileri ile paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, yayınlanması yasaklanan videolardan ilkini ikinci mesajında yer verdi.

4 dakikalır süre içerisinde 20 bin kişi tarafından izlenen videoda Kılıçdaroğlu başta emekliler olmak üzere geniş bir kesime "Hazineden çalınan 418 milyar doları geri alacağım, omuzundaki vergi ve sigorta yükünü azaltacağım" mesajı verdi.