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Kılıçdaroğlu'nun yasaklanan videosu izlenme rekoru kırdı

13. Cumhurbaşkan Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV kanallarında yayınlanması engellenen reklam videosu sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

07 Nisan 2023 Cuma 21:52
Kılıçdaroğlu'nun yasaklanan videosu izlenme rekoru kırdı

Kılıçdaroğlu'nun yasaklanan videosu izlenme rekoru kırdı


14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi AKP iktidarının yasaklama ve gözaltı politikaları ile yıldırmak istediği muhalafetin uyguladığı reklam yöntemleri sosyal medyada izlenme ve beğeni rekorları kırıyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete ve kamu kaynaklarının yağmalanmasını konu alan reklam videosu ana akım medya kanallarında yayınlanmasına engel konuldu. Bu arada CHP ve Kılıçdaroğlu'nun reklam filminin hangi kanallarda yasaklandığı henüz bilinmiyor.

Söz konusu engel haberini sosyal medya takipçileri ile paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, yayınlanması yasaklanan videolardan ilkini ikinci mesajında yer verdi.

4 dakikalır süre içerisinde 20 bin kişi tarafından izlenen videoda Kılıçdaroğlu başta emekliler olmak üzere geniş bir kesime "Hazineden çalınan 418 milyar doları geri alacağım, omuzundaki vergi ve sigorta yükünü azaltacağım" mesajı verdi.

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Son Güncelleme: 07.04.2023 22:09
Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluVideoSeçim VideosuChp
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