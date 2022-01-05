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Koncuk | Emeklilerimize yüzde 2.5 zammı çok gördüler

Koncuk: “Memur ve memur emeklisine %5+2,5 zam yapılmıştır. Enflasyon farkı zam değil, alım gücü kaybıdır ki, bu oran gerçekte TÜİK enflasyonun iki katından fazladır.

05 Ocak 2022 Çarşamba 12:14
Koncuk | Emeklilerimize yüzde 2.5 zammı çok gördüler

Koncuk | Emeklilerimize yüzde 2.5 zammı çok gördüler
 

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan emekli maaşlarına ilişkin yaptığı değerlendirme ile şu görüşlerini dile getirdi.

“Memur ve memur emeklisine %5+2,5 zam yapılmıştır. Enflasyon farkı zam değil, alım gücü kaybıdır ki, bu oran gerçekte TÜİK enflasyonun iki katından fazladır.

En düşük emekli maaşı 2500 TL’ye çıkarılmış ancak %2,5’luk ek zam memur emeklisi dışındaki emeklilere verilmemiştir. Emeklilerimiz çok zor durumdadır ancak İktidar birçok emeklimize %2,5’luk komik artışı dahi çok görmüştür. TÜİK’in Aralık ayı enflasyonu hariç, gerçek enflasyon oranı tespit edilmeden yapılan artışların, alım gücünü artırmak bir yana, 1 Ocak 2021 seviyesine bile çıkarması mümkün değildir.”

Koncuk, “Vatandaşlarımız ardı arkası kesilmeyen zam sağanağı altında yaşama mücadelesi vermektedir. Devlerin kendi ürettiği elektiriğe %50-150 oranında zam yaptığı bir ülkede, emeklisine %2,5 ek zammı dahi çok görmesinin hiçbir vicdani açıklaması ve mantığı olamaz. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı ayrıca %2,5’luk iyileştirme tüm emeklilerinizi kapsayacak şekilde düzenlenerek, emeklileriniz arasında ayrımcılık yapılmayacağı ilan edilmelidir.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Ismail KoncukEmekliEmekli Zammı
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