Konya'yı karıştıran olay | Belediye başkanı işçisine zam yapınca kavga çıktı

AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölgenin tek CHP'li ilçe belediyesi Tuzlukçu ile başı dertte.

Çalışanları başta olmak üzere esnaf ve dar gelirli vatandaşlara yönelik çalışmalarıyla halkının desteğini arkasına alan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın hışmına uğradı. Tuzlukçu Belediyesi'nde çalışanların en düşük maaşını 4 bin 500 TL'ye çıkaran Akbuğa, kendisine çıkışan Uğurlu'ya 'Siz benim amirim değilsiniz' diyerek kendini savundu. Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk'ün okurlarına duyurduğu habere göre çıkan arbedeyi başkanlık özel kalem çalışanları ile meclis üyeleri engelledi. İşte o haberin detayları;

Konya'nın sahibinden rekortmen başkana fırça. Biri AKP’li diğeri CHP’li. Gerekçesi yok artık dedirtecek

Konya Tuzlukçu’nun CHP’li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, en düşük maaşı 4 bin 500 liraya yükseltti, esnafa 1000’er lira yardım dağıttı. İşçisine yaptığı zamla adı rekortmen başkana çıkan Akbuğa'ya, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise “Bana danışmadan kafana göre nasıl zam yapıp yardım dağıtırsın? Bu şehrin sahibiyim” dedi.



Konya’nın 7 bin 500 nüfuslu ilçesi Tuzlukçu'nun CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, belediyede çalışan 48 işçinin en düşük maaşını 4 bin 500 liraya yükselterek Türkiye çapında bir rekora imza attı.

Başkan, birçok ilçenin yapamadığını da yaptı ilçesindeki 65 esnafa da 1000'er lira dağıttı. CHP'li tek belediyesinin bu tutumu, AKP'li belediyelerin bulunduğu ilçelerde maaşları düşük kalan işçiler ve destek göremeyen esnafın isyanına yol açtı.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantısında, Akbuğa, büyükşehirin yetkisinde olan bazı hizmetlerin yapılmasını istedi. Ancak kabul edilmedi. Akbuğa ile Meclis Üyesi Seyit Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşmek için randevu istedi. Görüşme tartışmalı geçti.

"KAFANA GÖRE ZAM YAPIYORSUN"

'nın aktardığına göre, iki başkan arasında şu diyalog geçti:

Altay: "Başkan kafana göre zam yapıyorsun, esnafa para dağıtıyorsun. 30 belediye başkanı “Asgari ücreti ne kadar yapalım” diye bana danıştı. Bir tek sen danışmadın. Sende para çok, o yüzden bizim yapacağımız işleri de sen yaparsın."

Akbuğa: "Başkan, benim amirim değilsin, bana verdiğin bir lira yok. Ama her ay belediye payının yüzde 40'ı sana gidiyor. Beni sorgulayamazsınız. Ama ben, para verdiğim için paranın nerelere harcandığını sorgularım."

Altay: "Danışmadan nasıl bu kadar zam yaparsın, esnafa para dağıtırsın?"

"KONYA BENDEN SORULUR"

Akbuğa: "İşçiye zam yapalı, esnafa bin lira vereli iki ay oldu. Mecliste kararları bizimle alıyor, hizmete gelince AKP il başkanının dediğinden dışarı çıkmıyorsun. Tamamen militan tavır içindesiniz."

Akbuğa: "Kendinizi bu memleketin sahibi gibi görüyorsunuz. Memleketin sahibi 83 milyon insan. Konya'nın sahibiyim diyorsunuz. Konya'nın sahibi 2 milyon 400 bin kişidir. Haddini bil, misafirim. Bana bu şekilde davranamazsınız. Yazıklar olsun."

CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Akbuğa, Altay'a “Siz benim amirim değilsiniz” yanıtını verdi.

İki başkanın tartışmasına tanık olan Tuzlukçu ve Büyükşehir Meclis Üyesi Seyit Yıldırım makam odasında yaşananları şöyle anlattı:

“Nurettin Bey, vatandaşın tarlasının zarar görmemesi için su deposu yolunun yapılmasını istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Sende para çok, kendi işini kendin yap. Başkanlar işçisine yaptığı zam için danışırken sen danışmıyorsun. İşçiye zam yapıyorsun, esnafa para dağıtıyorsun, bize danışmıyorsun' deyince başkan, ‘İşçi benim, para benim. Sen amirim değilsin' sözleriyle tartışma başladı. Tartışma büyüyünce, başkanın özel kalem görevlileri odaya geldi. Başkanı, görevlilerle birlikte dışarıya çıkardık.”