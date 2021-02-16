Koray Aydın | Bunları söylemezsek nankörlük olur, Kılıçdaroğlu'na minnettarım

Genel seçimler öncesi oluşturulan ve yerel seçimlerde de AKP karşısında güçlü bir muhalefet bloğu olarak varlığını gösteren Millet İttifakı'nın kader gecesi yaşananlar ilk kez açıklandı. İYİ Parti'nin seçimlere sokulmaması sürecini ilk kez canlı yayında anlatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray aydından önemli açıklamar.



KRT TV kanalında Gürkan Hacır, Uğur Dündar, Elfin Tataroğlu, İsmail Saymaz, Zafer Arapkirli ve Barış Yarkadaş'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında soruları yanıtlayan Koray Aydın, 24 Haziran öncesi yaşananları anlattı. İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla seçimlere sokulmamak için hazırlanan uyum yasası teklifinin gündeme geldiği gün Cumhuriyet Halk Partisi ile üst düzey temas kurulduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NA MİNNETTARIM

24 Haziran öncesi İYİ Parti'ye kurulan seçim tuzağının bozulduğu gece Genel Başkan Meral Akşener'in doğrudan gece yarısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak destek istediğini söyledi. Gece yarısı yaşanan trafiğin 03.00'da CHP'den görevlendirilen bir Genel Başkan Yardımcısıyla sabaha kadar ortak çalışıldığını belirtilerek şunları söyledi;

"Bu partinin lideri pandemiye rağmen sokakta, halkın arasında, vatandaşın sorunlarını sıkıntılarını dinliyor. Millet görmüyor mu bunu? MHP'deyken vatandaşın arasına çıkmamıza izin verilmezdi, vatandaşın sorunlarını dinlememize izin verilmezdi. Göndermezlerdi. İYİ Parti kurulduktan sonra bizi seçime bizi sokmuyorlardı. Genel Başkanımız gitti, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan milletvekili istedi. Gecenin bir yarısı, saat 12.00'den sonra telefonla konuştuk. Bunun saati yok dedim sabah 3 de olsa konuşacağız. Yüksek Seçim Kurulu'nda her türlü kurgu yapılmıştı, kurguyu bozduk. Sayın Kılıçdaroğlu 'Evet' dedi. Ertesi gün görevli arkadaşlarla ben buluştum. Bu sürecin içinde bizzat ben bulundum. Kendisine minnettarım, o zihniyet minnettarım. Bunları söylemezsek nankörlük etmiş oluruz.

Hayat gerçekler üzerine şekillenir, bu gerçekleri göreceğiz. Sezar'ın hakkını da Sezar'a vermesini bileceğiz. Biz öyle insanlarız. Arkasından mahalli seçimler geldi dayandı kapıya, bir özel çalışma yaptık. Bu çalışmayı Sayın Genel Başkana götürdüm, daha sonra gece yarısı Sayın Kılıçtaroğlu'na ben gittim gece yarısı. Arka taraftan gittim, garajdan girdim kimse görmesin diye kendisiyle başbaşa konuştuk. Projeyi ben anlattım. Mahalli seçimlerde bu iktidar beslenme kaynaklarından gitmeden, bu iktidar gitmez. Gerçekçi olmalı. Belediye deyip geçmeyin, iktidardan daha etkililer, fakiri fukarayı elinin altında tutan, muazzam bir güç yapısı var ellerinde. Sayın Kılıçdaroğlu bir arkadaşı daha görevlendirme yaptı, isimler değil model vardı. Herkes kendi adayını belirledi. Yerel seçim öncesi hazırladığımız model içinde bir akıl var, bir mücadele var. Bugün Türkiye'nin en dinamik teşkilatına sahibiz, o süreç aynen devam ediyor, CHP ile aynı iş birliğimiz devam ediyor."

MERAL AKŞENER'E CEZAEVİ TEHDİDİ

İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde büyük tehditler aldığını söyleyen Koray Aydın "Genel Başkanımız tehdit edildi. Zaten senin dokunulmazlığın yok, seni hapse atacağım" denilerek tehdit edildi. Korkuyla herkesi sindirmiş bir yapıda Meral Akşener'in tüm korkuları yıktığını belirterek "Eline çantasını alarak mitinglere çıktı, elinden geleni arkana koyma" diyerek meydan okudu, tüm korku duvarlarını yıktı" dedi.