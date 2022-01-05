Limanlar AKP - MHP oylarıyla peşkeş çekildi
AKP'ye yakınlığı ile bilinen yandaş firmalar ile Katar şirketlerine verilen limanların ihalesiz kullanım süresinin uzatılması torba yasa içine sıkıştırılarak TBMM'de kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda, bazı limanların işletme sürelerinin ihalesiz olarak uzatılmasını öngören madde, tepkilere karşın kabul edildi. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, görüşmeler sırasında teklifi, “Olup biten hadise, var olan bir kira sözleşmesinin güncellenerek uzatılmasına dönük bir düzenlemedir ve halkımızın, devletimizin menfaatinedir” sözleri ile savundu.
TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Parti’nin “dar ve sabit gelirli yurttaşların, yapılan zamlardan ne kadar etkilendiğinin, ekonomik kayıplarının ve yaşanacak mağduriyetlerin araştırılması”, HDP’nin “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminin getireceği borç yükünün araştırılması” ve CHP’nin “2016’dan bu yana yapılan sözlü sınavların araştırılması, varsa şaibelerin tespit edilmesi, yapılan yanlış uygulamaların düzeltilmesi” amacıyla araştırma komisyonlarının kurulmasına dair önergelerinin görüşülmesi istemleri reddedildi. Daha sonra stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren yasa teklifinin görüşmelerine geçildi.
‘YAĞMALAMA ZİHNİYETİ’
‘DEVLETİN MENFAATİNE’
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise teklifi, “Bizim asla ve kata, hiçbir zaman toplumun aleyhine bir yasa teklifi getirmemiz söz konusu değil. Burada olup biten hadise, var olan bir kira sözleşmesinin güncellenerek uzatılmasına dönük bir düzenlemedir ve halkımızın, devletimizin menfaatinedir” sözleri ile savundu. Tartışmaların ardından söz konusu madde, oylanarak kabul edildi.