Mansur Yavaş yönetiminden esnafa Lezzen Ankara desteği



Ankara Büyükşehir Belediyesi salgın yüzünden zor günler geçiren esnafa yeni bir destek programı daha başlattı. Yeni uygulamada, Ankaralı esnafın mobil uygulamaya verdiği komisyon sıfıra indirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren işletme sahiplerine katkı amacıyla 'Lezzet Ankara' adında yemek sipariş uygulaması başlattı. Restoranlar bu uygulamaya ücretsiz olarak kayıt olabilecek ve komisyon alınmayacak.

Esnafımızın alın terini korumak adına %0 komisyonla "Lezzet Ankara" var.



İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.



İş Yeri Kaydı: https://t.co/QdNerJ5Rzs



Kayıt Kılavuzu: https://t.co/ayYR3h0C4z pic.twitter.com/bhnXgYnwFT — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 10, 2021



Ankara Büyükşehir Belediyesi, esnaflara destek olmak için Lezzet Ankara adında yeni bir uygulama başlattı.

Yemek sipariş platformu olan uygulamada işletmelerden komisyon alınmayacak ve ücretsiz kayıt olunabilecek.

Uygulamayı Twitter üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımızın alın terini korumak adına %0 komisyonla ‘Lezzet Ankara’ var. İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.”