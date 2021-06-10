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Mansur Yavaş yönetiminden esnafa Lezzen Ankara desteği

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, mobil yemek sipariş uygulaması üzerinden, Ankaralı esnafın ödediği komisyonu sıfırladı.

10 Haziran 2021 Perşembe 23:53
Mansur Yavaş yönetiminden esnafa Lezzen Ankara desteği

Mansur Yavaş yönetiminden esnafa Lezzen Ankara desteği


Ankara Büyükşehir Belediyesi salgın yüzünden zor günler geçiren esnafa yeni bir destek programı daha başlattı. Yeni uygulamada, Ankaralı esnafın mobil uygulamaya verdiği komisyon sıfıra indirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren işletme sahiplerine katkı amacıyla 'Lezzet Ankara' adında yemek sipariş uygulaması başlattı. Restoranlar bu uygulamaya ücretsiz olarak kayıt olabilecek ve komisyon alınmayacak.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, esnaflara destek olmak için Lezzet Ankara adında yeni bir uygulama başlattı.

Yemek sipariş platformu olan uygulamada işletmelerden komisyon alınmayacak ve ücretsiz kayıt olunabilecek.

Uygulamayı Twitter üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımızın alın terini korumak adına %0 komisyonla ‘Lezzet Ankara’ var. İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.”

Son Güncelleme: 11.06.2021 00:00
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MansurMansur YavaşAnkaraAnkara Büyükşehir BelediyesiBaşkan Mansur
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