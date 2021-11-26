Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Metin Gürcanlı gözaltında | Ankara'ya götürülüyor

Türkiye güne yeni bir siyası casusluk soruşturması nedeniyle düzenlenen operasyonla uyandı. DEVA Partisi’nin kurucu isimlerinden Metin Gürcan gözaltına alındı. 

26 Kasım 2021 Cuma 13:07
Metin Gürcanlı gözaltında | Ankara'ya götürülüyor

Metin Gürcanlı gözaltında | Ankara'ya götürülüyor


Peş peşe gelen zamlar, döviz piyasasında yaşanan kargaşa, BAE ile yürütülen görüşmeler ve atılan imzaların ardından Türkiye yeni bir güne siyasi casusluk iddiasıyla yürütülen operasyonla güne başladı.  DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Sabaha karşı düzenlenen operasyonda Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Gürcanlı'nın sorgusu İstanbul'da tamamlandıktan sonra Ankara'ya gönderileceği bildirilmişti. Ancak son anda alınan bir kararla, kara yolu ile Ankara'ya götürülüyor.

SABAH İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği Gürcan'ın İstanbul Bakırköy'deki evinde arama yapıldı. Gözaltına alınan Gürcan'ın buradaki işlemlerin ardından Ankara'ya getirileceği belirtildi.

Gürcan hakkındaki soruşturmanın "siyasal ve askeri casusluk" suçuna yönelik yürütüldüğü öğrenildi.

Babacan: Desteğimiz devam ediyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gürcan hakkında yaptığı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2020 yılındaki bir soruşturmasına dayanarak bu işlemin yapıldığı bilgisini aldık. Hem ailesine hem kendisine desteğimiz devam ediyor. Şu anda elimizdeki bilgiler sınırlı, detaylı bilgiye sahip değiliz. Bu gelişme eğer siyasi bir nitelikteyse, partimize yönelik bir tutumsa bu tür girişimler DEVA kadrolarını yıldıramaz" dedi.

YENEROĞLU: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

DEVA İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Partimizin kurucularından Metin Gürcan Bey'in ikametinde Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı üzerine bu sabah 05.00 sularında arama yapılmıştır. Arama kararına göre Metin Gürcan Bey, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının casusluk suçlaması ile ilgili 2020 yılındaki bir soruşturmaya dayanılarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma bağlamında başkalarının da gözaltına alındığı bilgisi vardır. Metin Bey şu anda sağlık kontrolünde. Tüm desteğimizle süreci yakinen takip ediyoruz. Avukat arkadaşlarımız emniyette, kendilerine gereken hukuki desteği vermekle birlikte soruşturma ile ilgili daha net bilgiler aldıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Metin Gürcan'ın, İstanbul'da işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirileceği belirtildi.


 

Son Güncelleme: 26.11.2021 13:15
Anahtar Kelimeler:
DevaGözaltıMetin Gürcanlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zamlar ve hayat pahalılığına karşı tepkiler yoğunlaşıyor
Zamlar ve hayat pahalılığına karşı tepkiler yoğunlaşıyor
Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye ortak çağrı
Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye ortak çağrı
AKP Elazığ Milletvekili krizden çıkış yolunu buldu
AKP Elazığ Milletvekili krizden çıkış yolunu buldu
Babacan'dan, Erdoğan'ın 'ekonomik kurtuluş savaşı' sözlerine tepki
Babacan'dan, Erdoğan'ın 'ekonomik kurtuluş savaşı' sözlerine tepki
Meclis'te kavga | MHP'li vekil komisyonu karıştırdı
Meclis'te kavga | MHP'li vekil komisyonu karıştırdı
Durmuş Yılmaz Resmi Gazete açıklaması için özür diledi
Durmuş Yılmaz Resmi Gazete açıklaması için özür diledi
Ekranda kibirli yanıta Prof. Dr. Ersan Şen'den sert tepki
Ekranda kibirli yanıta Prof. Dr. Ersan Şen'den sert tepki
Türkiye Resmi Gazete'ye kilitlendi | Erişim neden kesildi
Türkiye Resmi Gazete'ye kilitlendi | Erişim neden kesildi
Gece yarısı ne olacak? | Ekonomi yönetiminde değişiklik beklentisi
Gece yarısı ne olacak? | Ekonomi yönetiminde değişiklik beklentisi
Ankara'da erken seçim görüşmeleri | İttifak liderleri buluştu
Ankara'da erken seçim görüşmeleri | İttifak liderleri buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim