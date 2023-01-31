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Muhaliflere camide mevlit yassağı

Kızı vefat eden Kani Torun'un acısı Diyanet'in ayrımcı tutumuyla ikiye katlandı. Genç yaşta vefat eden kızı için mevlit okutmak isteyen Torun'a diyanet izin vermedi

31 Ocak 2023 Salı 17:27
Muhaliflere camide mevlit yassağı

Muhaliflere camide mevlit yassağı

İktidarın arka bahçesi haline getirilen ibadethanelerde, imam ve Diyanet'in keyfi tutumu tepkilere neden oluyor. AKP'li vekillerin belediye başkanı ile partilerin kadın ve gençlik kolların etkinliklerine açılan camiler, Gelecek Parti Genel Sekreteri Kani Torun'un biricik kızı için düzenlenecek etkinliğe 'Tadilat' gerekçesiyle kapatıldı.

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’un yaşamını yitiren kızı Hatice Torun'un 40. günü nedeniyle camide okutacağı mevlit, Yenimahalle müftüsü tarafından engellendi. Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Gelecek Partisi Yönetim Kurulu, İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci “Hepinize yazıklar olsun” diyerek sitem etti.

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu, İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci, parti genel sekreterleri Kani Torun’un hayatını kaybeden kızının 40. günü dolayısıyla okutacağı hatimin engellendiğini duyurdu.


“Müftü araya girerek caminin kullanılmasını engelledi” diyen Değirmenci, “Hepinize yazıklar olsun” diyerek sitem etti.

Değirmenci, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bu ülkede her türlü rezilliği yaşadık böylesi muhtemelen ilk kez yaşandı. Gn Sekreterimiz @torunkani beyfendinin kızı genç yaşta vefat etmişti. Kırkıncı günü için bir camide hatim okunacaktı. Müftü araya girerek caminin kullanılmasını engelledi. Hepinize yazıklar olsun!!!”

"TADİLAT BAHANESİ SÜRDÜLER"

Konuya ilişkin Halk TV'ye bağlanan Değirmenci, şöyle konuştu:

"Cenazelerde bile ambargo uyulanıyor. Kamu kurumları bize kullandırılmıyor. Arkadaşlarımız misafirhaneleri arıyorlar. Eğer muhalif bir milletvekiliyseniz, Gelecek Partiliyseniz hemen ret cevabı geliyor. Bugüne kadar kongrelerimiz için belediyelerden salonlar talep etmiştik. Birçok yerde bu tip engellemelerle karşılaştık. Örneğin, Kağıthane'de Sadabat Kültür Merkezi vardır. İBB'nin mülkü ama ilçe belediyesine tahsis edilmiş durumda. İBB bize izin verirken, Kağıthane Belediyesi Başkanı Mevlüt Beyle de konuştuk bu konuyu. Kendileri de tadilat bahanesini sürdüler. Bu tadilat bahanesi öyle bir şey ki kritik her konuda devreye giriyor. Burada bir ayrımcılık görüyoruz. " 

"BU CAMİLER ERDOĞAN'IN EVİ MİDİR?"

Ama cenazeler insanların infiale kapıldığı yerler.  Burada da bu camide girişimde bulundu. Caminin altında da kuran okutulup ikram verilecek bir salon var. Burayı kullanmak için müftülüğü bilgilendirin dediler biz de aradık. Burada müftüye sesleniyoruz, Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyoruz. Yalansa yalan desinler.  Araştırıp Gelecek Partili olduğunu görünce tadilat var veremiyoruz dediler. İmamın herhangi bir olumsuz tavrı yok. Ama usulen müftülüğe bilgi verip zaman zaman kullandırıyorlar. Ama müftülük maalesef... Kurumlara veremeyiz diyorlar. Kurum adına başvurmuyoruz. Burada bir kurum yok. Kamuoyuna açıkl bir şey de değil. Bu çok hassas bir konu. Ülkemizde gelinen bu ayrımcılığı da gözler önüner sermek vazifemiz. Diiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a soruyorum bu camiler Allah'ın evi midir, Tayyip Erdoğan'ın evi midir? Bu camileri kullanmak için müslüman olmak yeterli midir, yoksa AK Parti üyesi olmak mı gerekiyor? Yazıklar olsun! Hepinize yazıklar olsun.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA: BİNA TADİLATTA 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iddialar üzerine açıklama geldi. İlçe müftülüğünün, talebe karşılık "okullara ara verilmesiyle birlikte gençlik merkezinin tadilata girdiğini, aynı alanda bulunan Mevlana Camisi'nde hatim programını düzenleyebileceklerini, cami dışında da her türlü ikramın yapılabileceğini" ilettiği ifade edildi.

Görüşmenin ardından müftülüğe hatim programıyla ilgili herhangi bir talebin ulaşmadığı savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir siyasi parti yöneticisinin vefat eden kızı için Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir camide hatim programına izin verilmediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Acı bir olay üzerinden oluşturulan bu algının karşısında herkesi sağduyulu olmaya davet eder, vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz."

Son Güncelleme: 31.01.2023 17:29
Anahtar Kelimeler:
Muhalif
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